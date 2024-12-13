Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und HR-Manager, das zeigt, wie bestehende Schulungsvideos zur Einhaltung von Vorschriften schnell aktualisiert werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einfachen Bewegungsgrafiken und einer fröhlichen, klaren Stimme. Heben Sie HeyGens Fähigkeit "Text-to-Video aus Skript" hervor, um zu zeigen, wie einfach regulatorische Änderungen integriert werden können, und betonen Sie die Kosteneffizienz ohne Qualitätsverlust.

Video Generieren