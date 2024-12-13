HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Unternehmenslogos und -farben nahtlos in Ihre Mitarbeiterschulungsvideos zu integrieren. In Kombination mit anpassbaren AI-Avataren und einer großen Auswahl an Video-Vorlagen stellt HeyGen sicher, dass Ihre Inhalte eine konsistente und professionelle Markenidentität bewahren.