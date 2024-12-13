Unternehmens-Walkthrough-Maker: Erstellen Sie mühelos ansprechende Anleitungen

Erstellen Sie überzeugende interaktive Walkthroughs mit AI-Voiceovers, um komplexe Prozesse klar zu kommunizieren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für Produktmanager und Onboarding-Teams, das zeigt, wie ein interaktiver Walkthrough-Maker die Workflows erheblich optimieren kann. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, wobei HeyGens AI-Avatare die Hauptmerkmale mit einer klaren, ansprechenden Voiceover-Generierung präsentieren, um die Einfachheit der Erstellung detaillierter Produktanleitungen zu demonstrieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Video für Operationsteams und Projektleiter, das sich darauf konzentriert, komplexe Prozesse in leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu verwandeln und sie effektiv in Handbücher zu verwandeln. Das Video sollte einen dynamischen und lehrreichen visuellen Stil annehmen, bereichert durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um präzise Anweisungen mit unterstützenden Untertiteln zu kombinieren, um maximale Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für Compliance-Beauftragte und IT-Abteilungen, das zeigt, wie ein Unternehmens-Walkthrough-Maker die Erstellung robuster SOPs erleichtert und gleichzeitig Sicherheit auf Unternehmensniveau gewährleistet. Die visuelle und akustische Präsentation sollte autoritativ und vertrauenswürdig sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen für ein konsistentes Erscheinungsbild genutzt werden und relevante Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung integriert wird, um Zuverlässigkeit und Compliance zu unterstreichen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 45-sekündiges Video für Kundensupport-Mitarbeiter und Endbenutzer vor, das die schnelle Erstellung und Verteilung von 'How-to-Guides' demonstriert, um Anleitungen für häufige Anfragen effizient zu teilen. Präsentieren Sie dies mit einem freundlichen und zugänglichen visuellen Stil, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen, und seine Voiceover-Generierung für leicht verständliche Erklärungen einsetzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmens-Walkthrough-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Prozesse mühelos in klare, ansprechende und interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Ihr Team und Ihre Kunden einzuarbeiten, zu schulen und zu unterstützen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Walkthrough
Beginnen Sie damit, Ihren Bildschirm einfach aufzunehmen oder vorhandene Medien hochzuladen, um die grundlegenden Schritte Ihres interaktiven Walkthroughs zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie detaillierte Schritte hinzu
Erweitern Sie jedes Segment mit klaren Beschreibungen und visuellen Anmerkungen, um Ihre Anleitungen intuitiv und leicht verständlich für jeden Benutzer zu machen.
3
Step 3
Optimieren Sie für Klarheit
Nutzen Sie AI-gestützte Vorschläge, um den Fluss und den Inhalt Ihrer Anleitung zu verfeinern und sicherzustellen, dass Ihre Workflows mit maximaler Klarheit und Wirkung präsentiert werden.
4
Step 4
Teilen Sie Ihre Anleitung
Teilen Sie Anleitungen einfach über öffentliche Links oder betten Sie sie in Ihre bestehenden Plattformen ein, um Ihrem Publikum sofortigen Zugang zu wichtigen Informationen zu bieten.

Anwendungsfälle

Komplexe Verfahren klären

Vereinfachen Sie komplexe Unternehmensverfahren und verbessern Sie das Verständnis für alle Teams mit klaren, Schritt-für-Schritt-Video-Walkthroughs.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Walkthroughs und SOPs?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um komplexe Prozesse in klare, prägnante Schulungsdokumente und Bildschirm-Walkthroughs zu verwandeln. Benutzer können professionelle AI-Voiceovers generieren und Schritt-für-Schritt-Anleitungen integrieren, um Workflows mühelos zu optimieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung markenspezifischer interaktiver Walkthroughs für verschiedene Plattformen helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung hochwertiger Walkthrough-Videos mit anpassbaren Branding-Optionen, einschließlich Logos und Farben. Diese interaktiven Walkthroughs können einfach über öffentliche Links geteilt werden, um Ihr Publikum effektiv zu informieren und zu engagieren.

Welche Sicherheitsfunktionen bietet HeyGen für sensible Daten in Walkthrough-Videos?

HeyGen priorisiert Sicherheit auf Unternehmensniveau für Ihre Daten und bietet Funktionen zur Schwärzung sensibler Informationen in Ihren Walkthrough-Videos. Dies stellt sicher, dass Ihre wertvollen Schulungsdokumente und Anleitungen sicher bleiben, während sie auf der Workflow-AI-Plattform geteilt werden.

Bietet HeyGen AI-gestützte Vorschläge zur Verbesserung von Walkthrough-Inhalten?

Absolut, HeyGen, als führender Unternehmens-Walkthrough-Maker, integriert AI-gestützte Vorschläge, um Ihnen zu helfen, effektivere und ansprechendere Inhalte zu erstellen. Dazu gehört die Nutzung von AI-Avataren und anderen Funktionen, um Workflows zu optimieren und Prozesse in überzeugende Handbücher zu verwandeln.

