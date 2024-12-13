Unternehmenswerte Video Maker: Zeigen Sie Ihre Kultur

Erstellen Sie mühelos überzeugende Unternehmenskultur-Videos mit unseren anpassbaren Vorlagen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges lebendiges 'Unternehmenskultur-Video', das sich an potenzielle neue Mitarbeiter und aktuelle Angestellte richtet und den authentischen Teamgeist zeigt. Stellen Sie sich schnelle Schnitte von echten Interaktionen, eine moderne Ästhetik und einen mitreißenden, energetischen Soundtrack vor. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke 'AI-Avatare', um wichtige Teammitglieder vorzustellen, ergänzt durch eine warme 'Voiceover-Generierung', die unsere einzigartigen Werte erzählt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein elegantes 30-sekündiges 'Marketing-Video' für B2B-Kunden und Branchenpartner, das unsere zentralen 'Unternehmenswerte' mit einem professionellen und klaren visuellen Stil hervorhebt, untermalt von anspruchsvoller Unternehmensmusik. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um mühelos überzeugende visuelle Inhalte aus einem Skript zu erstellen, das über die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' konvertiert wurde, und so eine polierte und wirkungsvolle Botschaft über unser Engagement und unsere Ethik zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges 'internes Kommunikationsstück' für Remote-Mitarbeiter, das einen wichtigen Unternehmensmeilenstein mit einem ansprechenden, freundlichen und informativen visuellen Stil hervorhebt, begleitet von einer klaren und prägnanten Erzählung. Integrieren Sie relevante visuelle Inhalte aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung', um das Storytelling zu verbessern, und gewährleisten Sie die Zugänglichkeit für alle Zuschauer, indem Sie automatische 'Untertitel' innerhalb von HeyGen aktivieren, was es zu einer umfassenden 'Videoproduktionsplattform'-Lösung macht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges 'Social-Media-Video', das darauf abzielt, allgemeine Follower zu engagieren, indem es ein schnelles Update oder einen Tipp mit einem lebendigen und aufmerksamkeitsstarken visuellen Stil ankündigt, gepaart mit fröhlicher, trendiger Musik. Passen Sie das Video mühelos für verschiedene Plattformen an, indem Sie HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte'-Funktion nutzen, und generieren Sie dieses wirkungsvolle Kurzvideo schnell durch die effizienten 'AI-Video-Generator'-Fähigkeiten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmenswerte Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos, die die Kernwerte Ihres Unternehmens artikulieren, eine starke Kultur fördern und Top-Talente mit unserer intuitiven Plattform anziehen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Video-Vorlagen für Unternehmenskultur wählen oder Ihr Skript eingeben, um sofort ein Video zu erstellen. Dies legt den Grundstein für Ihre Erzählung.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Inhalte mit AI an
Erwecken Sie Ihre Werte zum Leben, indem Sie Szenen mit relevanten Bildern, Musik und HeyGens vielfältigen AI-Avataren anpassen. Personalisieren Sie Ihr Video, um Ihre Markenidentität authentisch darzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Erzählung mit Text-zu-Video hinzu
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte in natürlich klingende Sprache mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktion. Verfeinern Sie Ihre Botschaft mühelos, um Klarheit und Wirkung bei der Kommunikation Ihrer Unternehmenswerte sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie mit Branding-Kontrollen
Finalisieren Sie Ihr Unternehmenswerte-Video, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Logos und Farben, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Exportieren Sie Ihr poliertes Video, um es auf allen Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Werte für das Arbeitgeber-Branding

Erstellen Sie schnell professionelle Videoinhalte, die Unternehmenswerte präsentieren, um Top-Talente anzuziehen, das Arbeitgeber-Branding zu verbessern und eine breitere Zielgruppe zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Unternehmen bei der Erstellung überzeugender Marketingvideos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, schnell und effizient überzeugende Marketingvideos zu erstellen, indem anpassbare Vorlagen und realistische AI-Avatare genutzt werden. Verwandeln Sie Ihre Skripte in dynamische visuelle Geschichten, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln und Ihre Markenbotschaft effektiv vermitteln.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Entwicklung ansprechender Unternehmenskultur- und Rekrutierungsvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Unternehmenskultur- und Rekrutierungsvideos zu integrieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen, um Ihre einzigartige Identität widerzuspiegeln und Ihr Storytelling sowohl authentisch als auch professionell zu gestalten.

Wie einfach ist es, mit der HeyGen-Plattform verschiedene Arten von Videoinhalten zu erstellen?

Die intuitive Plattform von HeyGen macht die Erstellung verschiedener Videoinhalte unglaublich einfach, von Marketingvideos bis hin zu interner Kommunikation. Geben Sie einfach Ihren Text für unsere Text-zu-Video-Funktion ein, wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen und lassen Sie den AI-Video-Generator Ihre Vision sofort zum Leben erwecken.

Welche fortschrittlichen Funktionen nutzt HeyGen, um das Video-Storytelling für verschiedene Zwecke zu verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihr Storytelling über alle Videoarten hinweg zu verbessern. Mit professioneller Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln können Sie mühelos und professionell wirkungsvolle Erzählungen und Social-Media-Videos erstellen.

