Erstellen Sie mühelos überzeugende Videos zur Unternehmenskultur mit unserem KI-Video-Generator, der leistungsstarke KI-Sprachübertragungen für authentische Botschaften nutzt.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video über Unternehmenswerte, das sich an neue Mitarbeiter richtet und die Kernprinzipien der Organisation mit einer modernen, klaren visuellen Ästhetik und einer inspirierenden KI-Sprachübertragung präsentiert, die einfach mit HeyGens Vorlagen & Szenen für ein professionelles Aussehen und individuelles Branding produziert werden kann.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Stellen Sie sich ein lebendiges 60-sekündiges Video über die Unternehmenskultur vor, das für bestehende Mitarbeiter konzipiert ist und diverse KI-Avatare zeigt, die Team-Erfolge in einem ansprechenden und freundlichen visuellen Stil erzählen, mit einem Skript, das leicht in ein Video umgewandelt werden kann, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um das Wesen einer modernen Unternehmenskultur hervorzuheben.
Ein wirkungsvolles 30-sekündiges Unternehmensgeschichten-Video wartet auf die Produktion, perfekt für Kunden und Partner, in dem ein wichtiger Unternehmenserfolg mit dynamischen visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervorgehoben wird, präsentiert in einem prägnanten und professionellen Stil und weiter verbessert mit klaren Untertiteln für breite Zugänglichkeit.
Erstellen Sie ein innovatives 50-sekündiges Rekrutierungsvideo für Hochschulabsolventen, das den fortschrittlichen Ansatz des Unternehmens mit einem eleganten, zukunftsorientierten visuellen Design und professioneller Sprachübertragung zeigt, optimiert für verschiedene Plattformen durch HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, und nutzen Sie seine Kraft als KI-Video-Generator.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmenswerte Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videos zu Unternehmenswerten mit KI. Verwandeln Sie Ihre Kernprinzipien in fesselnde visuelle Geschichten, die Verbindung und Klarheit fördern.

Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus professionell gestalteten Videovorlagen, um den perfekten Ton für Ihre Unternehmenswerte-Botschaft zu setzen und einen leistungsstarken kreativen Motor für Ihre Unternehmensgeschichten bereitzustellen.
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie einen ansprechenden KI-Avatar und fügen Sie Ihr Skript ein. Unser fortschrittlicher KI-Video-Generator wird Ihren Text automatisch mit natürlichen Bewegungen und Ausdrücken zum Leben erwecken.
Individuelles Branding anwenden
Verbessern Sie Ihr Video mit individuellem Branding, indem Sie einfach Ihr Logo hinzufügen und die Farben anpassen, um die Identität und Werte Ihres Unternehmens authentisch widerzuspiegeln.
Exportieren und Teilen
Generieren Sie automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmenswerte-Video für alle zugänglich ist. Exportieren Sie Ihr poliertes Video, um Ihre kraftvolle Botschaft mühelos über Plattformen hinweg zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Werte über Plattformen hinweg teilen

Erstellen Sie schnell überzeugende Videoinhalte, die Unternehmenswerte präsentieren, um eine konsistente Verbreitung über alle internen und externen Kommunikationskanäle hinweg zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen durch KI-Videoerstellung überzeugendes Unternehmensgeschichten?

HeyGen dient als leistungsstarker kreativer Motor, der es Unternehmen ermöglicht, hochwertige Videos für Unternehmensgeschichten zu produzieren. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, um Skripte mühelos in fesselnde Erzählungen zu verwandeln.

Welche individuellen Branding-Optionen stehen bei der Erstellung von Unternehmenswerte-Videos mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen ermöglicht umfangreiches individuelles Branding für Ihre Unternehmenswerte-Videoprojekte, um Konsistenz mit Ihrer Markenidentität zu gewährleisten. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und spezifische Schriftarten einfügen, was HeyGen zu einem echten Unternehmenswerte-Video-Generator macht.

Kann HeyGen bei der schnellen Erstellung ansprechender Videos zur Unternehmenskultur mit Vorlagen helfen?

Absolut! HeyGen bietet eine breite Palette professioneller Videovorlagen, die speziell für die Produktion von Videos zur Unternehmenskultur entwickelt wurden. Diese Vorlagen vereinfachen den kreativen Prozess und ermöglichen die schnelle Erstellung dynamischer Videos zur Unternehmenskultur.

Wie verbessern HeyGens KI-Avatare und KI-Sprachübertragungsfähigkeiten die kreative Videoproduktion?

HeyGens innovative KI-Avatare und realistische KI-Sprachübertragungsfunktionen befähigen Benutzer, Skripte zum Leben zu erwecken, was es zu einem leistungsstarken kreativen Motor für die Videoproduktion macht. Die Text-zu-Video-Funktionalität sorgt für einen nahtlosen und effizienten Workflow vom Konzept bis zum endgültigen Ergebnis.

