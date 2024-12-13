Steigern Sie das Engagement mit Ihrem Unternehmensupdate-Video-Maker

Erstellen Sie mühelos professionelle, markengerechte Unternehmensankündigungen und Schulungsvideos mit anpassbaren Vorlagen & Szenen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Produktvideo, das ein neues Feature hervorhebt und potenzielle Kunden mit einer sauberen und professionellen Präsentation anspricht. Das Video sollte einen eleganten, minimalistischen visuellen Stil verwenden, der sich auf klare Demonstrationen mit unaufdringlicher Hintergrundmusik konzentriert und die Leistungsfähigkeit der AI-Videoerstellung betont. Integrieren Sie einen ausdrucksstarken "AI-Avatar", um die Vorteile des Features zu erläutern, und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen über "Untertitel/Beschriftungen" für eine breitere Reichweite zugänglich sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Unternehmensvideo, das Unternehmenswerte und -kultur artikuliert, gedacht für Bewerber und Stakeholder, die Einblicke in das Arbeitsumfeld suchen. Die Ästhetik sollte warm und authentisch sein, mit vielfältigem Filmmaterial aus der realen Welt und einem motivierenden orchestralen Soundtrack, geeignet für Videos in sozialen Medien. Nutzen Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um ein professionelles Aussehen und Gefühl zu schaffen, und bereichern Sie die Erzählung mit überzeugenden visuellen Elementen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung".
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 30-sekündiges Schnelltipps-Video zur Optimierung von Arbeitsabläufen, das sich an bestehende Nutzer oder neue Mitarbeiter als Teil einer Schulungsvideoserie richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, prägnant und lehrreich sein, mit einfachen Grafiken und einer ruhigen, autoritativen Stimme, die die Zuschauer durch die Schritte führt. Als Business-Video-Maker stellen Sie sicher, dass das Endprodukt vielseitig ist, indem Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen nutzen und die Klarheit mit präziser "Voiceover-Generierung" verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmensupdate-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell professionelle Unternehmensupdate-Videos mit AI. Teilen Sie wichtige Ankündigungen und Fortschritte effizient mit unseren intuitiven Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Unternehmensupdate-Skripts. Unsere Plattform kann dann Ihren Text in ein dynamisches Video verwandeln, indem sie die Text-to-video from script-Technologie nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Durchsuchen Sie unsere umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen, um den perfekten Ausgangspunkt für Ihr Unternehmensupdate zu finden und ein poliertes Aussehen zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Marke an
Bereichern Sie Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens durch Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Marken-Konsistenz in allen Kommunikationen sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Unternehmensupdate-Video und exportieren Sie es einfach, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um es für verschiedene Plattformen effektiv zu verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Stakeholder mit AI-Video-Updates

.

Erstellen Sie kraftvolle und inspirierende Videobotschaften, die Mitarbeiter und Stakeholder erheben, die Vision effektiv kommunizieren und Unternehmensmeilensteine feiern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Bedürfnisse als Business-Video-Maker verbessern?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, professionelle Unternehmensvideos und ansprechende Marketingvideos mit Leichtigkeit zu erstellen. Nutzen Sie fortschrittliche AI-Videoerstellungsfunktionen, um Skripte in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln, ideal für interne Kommunikation oder externe Kampagnen.

Bietet HeyGen AI-Avatare für diverse Videoinhalte an?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette realistischer AI-Avatare, die angepasst werden können, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Dies erhöht das Engagement Ihrer Videos in sozialen Medien und Produktvideos, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Video-Editor für Unternehmensupdates?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Unternehmensupdate-Videos durch intuitive Vorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor. Sie können schnell hochwertige Inhalte mit AI-Funktionen und einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek erstellen, was erheblich Zeit und Ressourcen spart.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz in meinen Unternehmensvideos zu wahren?

Absolut. HeyGens Brand-Kit-Funktionen ermöglichen es Ihnen, Ihr Logo hochzuladen und markenspezifische Farben festzulegen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Schulungsvideos und anderen Ausgaben mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. In Kombination mit einem AI-Voiceover-Generator bleibt die Botschaft Ihrer Marke konsistent und professionell.

