Unternehmensupdate-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Updates

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensupdates. Verwenden Sie unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre Botschaft schnell zu übermitteln.

Stellen Sie sich ein wichtiges 60-sekündiges Unternehmensupdate vor, das an alle internen Mitarbeiter übermittelt wird und sich auf jüngste Erfolge und zukünftige Prognosen konzentriert. Das Video benötigt einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil und einen klaren, selbstbewussten Audioton, um Vertrauen zu fördern. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um diese wichtigen Informationen ansprechend und effizient zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo für potenzielle neue Kunden, das eine bedeutende Produktverbesserung ankündigt. Es sollte eine lebendige, moderne visuelle Ästhetik und einen energetischen Soundtrack aufweisen, der die Zuschauer sofort fesselt. Verwenden Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um dieses überzeugende, hochwertige Video schnell zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Für ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das sich an Abteilungsleiter richtet, skizzieren Sie die bevorstehende Einführung der Projektmanagement-Software. Der Stil des Videos muss klar und erklärend sein, mit einer autoritativen Stimme, die komplexe Details verdeutlicht. Stellen Sie Präzision und einfache Produktion sicher, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Ein 90-sekündiges Schulungsvideo wird für neue Mitarbeiter benötigt, das Unternehmensvorteile und HR-Richtlinien detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte zugänglich und professionell sein, ergänzt durch eine freundliche, beruhigende Audiobegleitung. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierungsfunktion, um eine konsistente und klare Erzählung für diesen wichtigen Onboarding-Inhalt zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmensupdate-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensupdate-Videos mit AI. Verwandeln Sie Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren, anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken Bearbeitungstools.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Unternehmensupdate-Skript einfügen. Unsere AI analysiert Ihren Text, um eine Grundlage für Ihr Video zu schaffen und nutzt die Kraft von Text-zu-Video aus dem Skript. Dies bildet die Basis für dynamisches visuelles Storytelling.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren, oder wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage. Passen Sie Szenen mit Markenassets und Stockmedien aus der integrierten Medienbibliothek an, um sich an das Branding Ihres Unternehmens anzupassen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachaufnahmen hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie unsere Sprachgenerierungsfunktion nutzen, die verschiedene Sprachen und Akzente bietet. Verbessern Sie Klarheit und Engagement, um sicherzustellen, dass die Botschaft Ihres Unternehmens professionell und effektiv an Ihr Publikum übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Unternehmensupdate-Video perfekt ist, verwenden Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren, um es für jede Plattform zu optimieren. Laden Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Formaten herunter, bereit zur Weitergabe an Ihr Team oder Ihre Stakeholder, um Ihre interne Kommunikation zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie motivierende und kulturelle Videos

.

Produzieren Sie inspirierende und aufbauende Videos für Teammotivation und kulturelle Updates, um ein positives Umfeld und eine starke Unternehmensidentität zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Marketing- und Schulungsinhalte?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige Videoinhalte effizient für verschiedene kreative Bedürfnisse zu produzieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, realistische AI-Avatare und eine umfangreiche Medienbibliothek, um ansprechende Marketingvideos oder wirkungsvolle Schulungsvideos zu erstellen und Ihre kreative Leistung mühelos zu steigern.

Kann HeyGen professionelle Videos aus einem einfachen Skript mit AI erstellen?

Absolut. HeyGens AI-Videogenerator verwandelt Text-zu-Video aus dem Skript mithilfe realistischer AI-Avatare und fortschrittlicher Sprachgenerierung. Diese Fähigkeit vereinfacht den Prozess der Erstellung polierter interner Kommunikations- und Unternehmensupdate-Videos ohne umfangreiche Produktionskenntnisse.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Erstellung von Markenvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Sie können Ihre Inhalte weiter anpassen, indem Sie diverse Vorlagen und eine umfassende Medienbibliothek nutzen, um Markenbeständigkeit in all Ihren hochwertigen Videoausgaben sicherzustellen.

Wie schnell kann ich ein Unternehmensupdate-Video mit HeyGens Tools erstellen?

HeyGen ist für die schnelle Videoproduktion konzipiert und ermöglicht es Ihnen, professionelle Unternehmensupdate-Videos in Minuten zu erstellen. Mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, effizienten Text-zu-Video-Funktionen und realistischen AI-Avataren können Sie die Produktionszeit für wichtige interne Kommunikation erheblich verkürzen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo