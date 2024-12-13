Steigern Sie Ihre Unternehmensstrategie mit unserem AI Video Generator

Erstellen Sie überzeugende Marketingvideos für Ihr Unternehmen, indem Sie Text mühelos in Videos umwandeln.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technikaffine Unternehmer, die einen AI Video Generator für effiziente Inhaltserstellung nutzen möchten. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein und Benutzerschnittstellenelemente zeigen, während der Ton klar und autoritativ bleibt. Demonstrieren Sie, wie HeyGens intuitiver Drag-and-Drop-Editor in Kombination mit der Text-zu-Video-Funktion aus Skripten den Prozess der Erstellung professioneller Videos vereinfacht und das natürliche Erscheinungsbild von AI-Avataren hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Marketingmanager in mittelständischen Unternehmen, die ihre Videoaktivitäten für Ihr Unternehmen skalieren müssen. Verwenden Sie einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil, gepaart mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen, professionellen Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie die robuste Medienbibliothek/Stock-Unterstützung eine schnelle Anpassung und Markenkonsistenz über verschiedene Kampagnen hinweg ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für Content-Ersteller und Unternehmensschulungen, das die Leistungsfähigkeit von AI-Bearbeitungstools für verfeinerte Videoproduktion und Branding betont. Die visuelle Präsentation sollte poliert und unternehmensfreundlich sein, möglicherweise animierte Elemente einbeziehen, ergänzt durch eine sanfte, lehrreiche Stimme. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Beschriftungen für Zugänglichkeit und professionellen Glanz bei all ihren Projekten sorgen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für Produktmanager und Vertriebsteams, die effektive Erklärvideos und messbare Leistung benötigen. Der visuelle Ansatz sollte direkt und auf den Punkt sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm und einem energetischen, überzeugenden Audiotrack. Heben Sie HeyGens nahtlose Funktion zur Größenanpassung & Export von Seitenverhältnissen hervor, die es ermöglicht, Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen, und deuten Sie auf die Möglichkeit einer zukünftigen Integration von Analysefunktionen für fundierte Entscheidungen hin.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ein Unternehmensstrategie-Video erstellt

Erstellen Sie mühelos überzeugende Unternehmensstrategie-Videos, indem Sie komplexe Ideen in klare, ansprechende visuelle Erzählungen verwandeln, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um Ihren strategischen Plan effizient in eine polierte Videoerzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um die Strategie Ihres Unternehmens mit einer professionellen und ansprechenden Präsenz visuell darzustellen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Nutzen Sie die umfassenden Branding-Kontrollen, um die Logos, Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens nahtlos in Ihr Strategie-Video zu integrieren.
4
Step 4
Erstellen und Teilen
Produzieren Sie Ihr hochwertiges Video mit kristallklarer Voiceover-Generierung und exportieren Sie es bereit zur Verteilung auf internen und externen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie den Kundenerfolg hervor

Demonstrieren Sie effektiv den Wert, indem Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in überzeugende AI-gestützte Videos verwandeln, die die Glaubwürdigkeit und den Verkauf Ihres Unternehmens stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der AI-Videoerstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI Video Generator-Technologie, um die Videoerstellung zu optimieren. Benutzer können Text einfach in ansprechende Videos mit AI-Avataren und einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor umwandeln, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert. Unsere AI-Bearbeitungstools ermöglichen es Ihnen, mühelos professionellen Inhalt zu erstellen.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos für meine Marke anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Marketingvideo-Inhalte perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.

Welche Arten von Videoinhalten kann HeyGen für mein Unternehmen erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiges Tool für Ihr Unternehmen, das die Erstellung verschiedener Inhalte wie Marketingvideos, Erklärvideos, Promo-Videos und Schulungsvideos ermöglicht. Unsere Plattform bietet zahlreiche Vorlagen und AI-gestützte Text-zu-Video-Funktionen, um unterschiedlichen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Videos, die für soziale Medien optimiert sind?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Videoinhalte zu erstellen, die speziell auf verschiedene soziale Medienplattformen zugeschnitten sind. Mit Optionen zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen können Sie sicherstellen, dass Ihre animierten Videos überall perfekt aussehen.

