Erstellen Sie ein lebendiges 45-Sekunden-Highlight-Video, das die energetischen Momente Ihres letzten Firmen-Retreats zeigt, perfekt geeignet, um die interne Team-Moral zu stärken und neue Talente für das Employer Branding zu gewinnen. Betonen Sie schnelle Schnitte, fröhliche Popmusik und helle, ansprechende Visuals, um den Spaß und die Kameradschaft einzufangen, einfach zusammenzustellen mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen für ein professionelles Finish und ergänzt durch dynamische Voiceover-Generierung.

Video Generieren