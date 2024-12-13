Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video für die interne Kommunikation, das eine neue Unternehmensstruktur ankündigt, die Innovation und Wachstum fördert. Der visuelle Stil sollte modern und optimistisch sein, mit dynamischen Motion Graphics und einem inspirierenden, aufbauenden Hintergrundsoundtrack. Dieses Video ist für alle Mitarbeiter gedacht, und Sie sollten HeyGens AI-Avatare nutzen, um die wichtigsten Botschaften direkt und persönlich zu übermitteln.

