Erstellen Sie ein 1-minütiges internes Kommunikationsvideo, das die Umstrukturierung des Unternehmens allen Mitarbeitern erklärt. Der visuelle Stil sollte professionell und beruhigend sein, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die wichtigsten Änderungen effizient zu vermitteln, und integrieren Sie AI-Avatare für eine persönliche Note, die den Kernzweck eines Unternehmensumstrukturierungsvideo-Generators anspricht.

