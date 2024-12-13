Veränderungen mit unserem Unternehmensumstrukturierungsvideo-Generator vereinfachen

Verwandeln Sie Ihre Umstrukturierungsskripte mühelos in klare interne Kommunikation mit der leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion unseres AI-Videogenerators, um reibungslose Übergänge zu gewährleisten.

Erstellen Sie ein 1-minütiges internes Kommunikationsvideo, das die Umstrukturierung des Unternehmens allen Mitarbeitern erklärt. Der visuelle Stil sollte professionell und beruhigend sein, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die wichtigsten Änderungen effizient zu vermitteln, und integrieren Sie AI-Avatare für eine persönliche Note, die den Kernzweck eines Unternehmensumstrukturierungsvideo-Generators anspricht.

Beispiel-Prompt 1
Für Mitarbeiter, die in neue oder überarbeitete Rollen wechseln, erstellen Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo-Modul. Dieser Inhalt sollte visuell informativ und klar sein, mit einer freundlichen, instruktiven Stimme, die sie durch neue Prozesse führt. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um ein strukturiertes Lernerlebnis zu schaffen und die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators für die Erstellung effektiver Schulungsvideos zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein informatives 90-sekündiges Erklärvideo vor, das für externe Stakeholder und das Führungsteam konzipiert ist und die strategischen Vorteile und die zukünftige Ausrichtung nach der Umstrukturierung detailliert darstellt. Die visuelle Präsentation muss poliert und geschäftlich sein, mit Elementen im Infografik-Stil, unterstützt von einer selbstbewussten, strategischen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um visuelles Storytelling zu verbessern, und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu unterstützen und eine End-to-End-Videogenerationslösung zu bieten.
Beispiel-Prompt 3
Eine prägnante 30-sekündige Ankündigung wird benötigt, um alle Mitarbeiter im Voraus über eine bevorstehende Umstrukturierungsinitiative zu informieren. Das Video sollte einen modernen, dynamischen und ansprechenden visuellen Stil annehmen, gepaart mit einer optimistischen und prägnanten AI-Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeit erstellt wurde. Maximieren Sie seine Reichweite und Wirkung, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene Plattformen nutzen und die prompt-native Videokreation präsentieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmensumstrukturierungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle interne Kommunikations- und Schulungsvideos über Unternehmensumstrukturierungen mit AI-Avataren, benutzerdefinierten Voiceovers und markengerechten Vorlagen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Umstrukturierungsankündigungsskript einfügen. Nutzen Sie unsere fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text sofort in eine dynamische Videotimeline zu konvertieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, die als Präsentator Ihrer Botschaft fungieren. Diese AI-Avatare werden Ihre Inhalte mit einem professionellen und konsistenten Ton übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Markenassets hinzu
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere Markenassets Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten. Unsere Branding-Kontrollen ermöglichen es Ihnen, Ihre Unternehmensidentität in allen internen Kommunikationen beizubehalten.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, nutzen Sie unsere End-to-End-Videogenerierung, um es in verschiedenen Formaten zu produzieren und zu exportieren. Teilen Sie Ihre Botschaft mühelos mit Mitarbeitern auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Moral und Vision stärken

Liefern Sie inspirierende interne Kommunikation und Motivationsvideos, um Mitarbeiter während der Veränderung zu vereinen und zu beruhigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der Ihr Text-zu-Video aus einem Skript in überzeugende Inhalte verwandelt. Es nutzt generative AI für eine End-to-End-Videogenerierung, integriert realistische AI-Voiceovers und dynamische Visuals, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Kann ich AI-Avatare in HeyGen anpassen, um meine Marke zu repräsentieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren zu wählen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Avatare zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihren Markenassets und Ihrer Botschaft übereinstimmen.

Welche Arten von Videos kann HeyGen mir helfen zu produzieren?

HeyGen ist vielseitig und ermöglicht es Ihnen, eine breite Palette von Videos zu erstellen, einschließlich interner Kommunikation, Marketingvideos und Erklärvideo-Projekte. Mit umfangreichen Vorlagen & Szenen können Sie schnell ansprechende Inhalte für jeden Zweck produzieren.

Ist es einfach, mit der prompt-nativen Videokreation in HeyGen zu beginnen?

Ja, HeyGen macht die prompt-native Videokreation unglaublich intuitiv. Geben Sie einfach Ihr Skript oder Ihre Ideen ein, und HeyGens AI hilft bei der Erstellung Ihres Videos, perfekt für alles von schnellen Updates bis hin zu umfassenden Schulungsvideos.

