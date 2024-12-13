4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihr Video

Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im gewünschten Format und teilen Sie es auf Ihren bevorzugten Plattformen. Mit Cloud-Speicher können Sie einfach mit Ihrem Team zusammenarbeiten und alle notwendigen Anpassungen vornehmen, bevor Sie es abschließend fertigstellen.