Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge.
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Unternehmensvideo, das Ihre geschäftlichen Erfolge und zukünftigen Ziele hervorhebt. Perfekt für Führungskräfte und Stakeholder, nutzt dieses Video HeyGens Vorlagen & Szenen, um eine Geschichte zu erzählen, die Anklang findet. Der visuelle Stil ist anspruchsvoll und elegant, mit einem Fokus auf klare Linien und professionelle Bilder. Integrieren Sie Archivmaterial aus HeyGens Medienbibliothek, um Ihrer Geschichte Tiefe und Kontext zu verleihen, sodass sie sowohl informativ als auch inspirierend ist.
Binden Sie Ihr Team mit einem 30-sekündigen internen Kommunikationsvideo ein, das Zusammenarbeit und Innovation betont. Dieses Video richtet sich an Teammitglieder und interne Stakeholder und nutzt HeyGens Untertitel/Zuschrift, um Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten. Der visuelle Stil ist dynamisch und kooperativ, mit schnellen Schnitten und ansprechender Grafik. Verwenden Sie HeyGens Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Exportieren, um das Video für verschiedene Plattformen zuzuschneiden, sodass Ihre Botschaft effektiv bei allen ankommt.
Präsentieren Sie die Kreativität Ihrer Marke mit einem 60-sekündigen Werbevideo, das für Marketingfachleute und kreative Agenturen konzipiert ist. Dieses Video nutzt die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um ein reichhaltiges visuelles Erlebnis zu bieten, ergänzt durch einen lebendigen und mitreißenden Audiotrack. Der visuelle Stil ist kühn und farbenfroh und fesselt die Aufmerksamkeit Ihres Publikums mit auffälligen Animationen und Übergängen. Verwenden Sie die Skriptvorlagen von HeyGen, um eine fesselnde Erzählung zu erstellen, die die einzigartigen Angebote und die Marktposition Ihrer Marke hervorhebt.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Ende-zu-Ende-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen revolutioniert die Erstellung von Unternehmensprofilvideos durch den Einsatz von KI-Werkzeugen und Videovorlagen, wodurch Unternehmen mühelos fesselnde Geschichten kreieren können. Verbessern Sie Ihre Markenbemühungen mit HeyGens intuitiver Plattform, die für nahtlose Teamarbeit und effiziente Videoproduktion konzipiert ist.
Erstellung leistungsstarker Werbeanzeigen in Minuten mit KI-Video.
Quickly produce impactful company profile videos that captivate your audience and elevate your brand.
Erstelle in wenigen Minuten ansprechende Videos und Clips für soziale Medien.
Effortlessly create dynamic business videos that boost your online presence and engage potential clients.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen das Profilvideo meines Unternehmens verbessern?
HeyGen bietet einen leistungsstarken Ersteller für Unternehmensprofilvideos, der KI-Werkzeuge nutzt, um ansprechende und professionelle Videos zu erstellen. Mit Funktionen wie KI-Avataren, Sprachgenerierung und anpassbaren Branding-Optionen können Sie die Identität Ihres Unternehmens effektiv präsentieren.
Was macht den Geschäftsvideomacher von HeyGen einzigartig?
HeyGens Business-Video-Generator zeichnet sich durch seine umfangreiche Bibliothek an Videovorlagen und Stock-Footage aus, was eine schnelle und kreative Videoproduktion ermöglicht. Die Drag-and-Drop-Schnittstelle und die Skriptvorlagen erleichtern das Erstellen überzeugender Geschäftserzählungen.
Kann HeyGen bei der Markenbildung für Unternehmensvideos unterstützen?
Ja, HeyGen bietet umfassende Markenkontrollfunktionen, einschließlich Logo- und Farbanpassung, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Diese Funktion, kombiniert mit KI-Videobearbeitungsfähigkeiten, gewährleistet ein poliertes Endprodukt.
Unterstützt HeyGen die Teamzusammenarbeit bei Videoprojekten?
HeyGen erleichtert die Teamzusammenarbeit, indem es Cloud-Speicher und einfache Freigabeoptionen bietet, die es mehreren Teammitgliedern ermöglichen, nahtlos an Videoprojekten zu arbeiten. Dies gewährleistet einen effizienten Arbeitsablauf und eine gleichbleibende Ausgabequalität.