Unternehmensprozess-Videoersteller: Schulungen vereinfachen

Vereinfachen Sie die Videodokumentation und Schulungsvideos mühelos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten.

Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sie durch die wesentlichen ersten Schritte beim Eintritt in das Unternehmen führt, häufige Fragen beantwortet und wichtige Personen vorstellt. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit AI-Avataren, die die Informationen mit einer freundlichen, informativen Stimme präsentieren, die durch HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, und durch klare Untertitel verstärkt werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Schulungsvideo, das ein komplexes Softwareverfahren für internes Personal demonstriert und sich darauf konzentriert, jeden Schritt mit klaren visuellen Darstellungen zu vereinfachen. Dieses Video, das sich an Benutzer richtet, die neue interne Tools einführen, sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil verwenden, mit präzisem Text-zu-Video aus Skriptnarration, um sicherzustellen, dass jedes Detail genau durch HeyGens Untertitel-Funktion vermittelt wird.
Beispiel-Prompt 2
Alle Mitarbeiter müssen unsere neuesten Compliance-Richtlinien verstehen; produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Unternehmensvideo, um diese wichtigen Updates effektiv zu dokumentieren. Dieses wesentliche Video, das sich an Compliance-Beauftragte und die gesamte Belegschaft richtet, sollte einen formellen, aber ansprechenden visuellen Stil beibehalten, HeyGens professionelle Vorlagen und Szenen nutzen und AI-Avatare einsetzen, um die Informationen mit Nachdruck zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Wie können wir die täglichen Abläufe unseres Teams optimieren? Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das Best Practices für eine bestimmte wiederkehrende Aufgabe hervorhebt und es Teammitgliedern zugänglich macht, die nach Effizienz suchen. Das Video sollte einen optimistischen und illustrativen visuellen Ansatz verfolgen, relevante Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, verstärkt durch klare AI-Voiceovers, die jeden Schritt benutzerfreundlich erklären.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmensprozess-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensprozesse mühelos in klare, ansprechende Schulungsvideos und Videodokumentationen für nahtlose interne Kommunikation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Prozess
Beginnen Sie damit, Ihren Unternehmensprozess-Text direkt in die Plattform einzufügen. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Erstellungsfunktion generiert sofort einen ersten Videodraft und legt den Grundstein für Ihren visuellen Leitfaden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Avatare, um Ihren Unternehmensprozess zu präsentieren. Steigern Sie das visuelle Engagement und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar übermittelt wird.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihr Prozessvideo mit hochwertigen AI-Voiceovers, um eine klare und konsistente Erzählung zu gewährleisten. Dies macht Ihre Schulungsvideos für die Zuschauer ansprechender.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Format und Seitenverhältnis. Verteilen Sie Ihr neues Unternehmensvideoerstellungs-Output über Ihre internen Kommunikationskanäle, um Ihr Team zu informieren und zu schulen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Verfahren

.

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensprozesse und Compliance-Richtlinien in leicht verständliche animierte Erklärvideos für verbessertes Lernen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Unternehmensprozesse?

HeyGens benutzerfreundliche Oberfläche bietet einen Drag-and-Drop-Editor, der es einfach macht, ansprechende Unternehmensprozessvideos zu erstellen. Sie können mühelos Text-zu-Video-Erstellung mit AI-Avataren kombinieren, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen automatisch Untertitel zu meinen Unternehmensvideos hinzufügen?

Ja, HeyGen generiert automatisch Untertitel, was die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Ihre Unternehmensvideos verbessert. Diese technische Fähigkeit sorgt für klare interne Kommunikation und effektive Videodokumentation.

Welche technischen Werkzeuge bietet HeyGen für Branding und Anpassung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach in jedes Video zu integrieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und die Medienbibliothek, um visuell konsistente und professionelle AI-Videoerstellungen zu schaffen.

Wie funktioniert HeyGens AI-Voiceover-Technologie für Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Voiceover-Technologie, um Ihre Skripte in natürlich klingende Sprache für Schulungsvideos zu verwandeln. Diese Text-zu-Video-Erstellungskapazität ermöglicht die schnelle Produktion von hochwertigen Inhalten, ideal für Onboarding-Videos und Tutorial-Videobibliotheken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo