Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sie durch die wesentlichen ersten Schritte beim Eintritt in das Unternehmen führt, häufige Fragen beantwortet und wichtige Personen vorstellt. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit AI-Avataren, die die Informationen mit einer freundlichen, informativen Stimme präsentieren, die durch HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, und durch klare Untertitel verstärkt werden.

