Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Schulungsvideo, das ein komplexes Softwareverfahren für internes Personal demonstriert und sich darauf konzentriert, jeden Schritt mit klaren visuellen Darstellungen zu vereinfachen. Dieses Video, das sich an Benutzer richtet, die neue interne Tools einführen, sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil verwenden, mit präzisem Text-zu-Video aus Skriptnarration, um sicherzustellen, dass jedes Detail genau durch HeyGens Untertitel-Funktion vermittelt wird.
Alle Mitarbeiter müssen unsere neuesten Compliance-Richtlinien verstehen; produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Unternehmensvideo, um diese wichtigen Updates effektiv zu dokumentieren. Dieses wesentliche Video, das sich an Compliance-Beauftragte und die gesamte Belegschaft richtet, sollte einen formellen, aber ansprechenden visuellen Stil beibehalten, HeyGens professionelle Vorlagen und Szenen nutzen und AI-Avatare einsetzen, um die Informationen mit Nachdruck zu vermitteln.
Wie können wir die täglichen Abläufe unseres Teams optimieren? Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das Best Practices für eine bestimmte wiederkehrende Aufgabe hervorhebt und es Teammitgliedern zugänglich macht, die nach Effizienz suchen. Das Video sollte einen optimistischen und illustrativen visuellen Ansatz verfolgen, relevante Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen, verstärkt durch klare AI-Voiceovers, die jeden Schritt benutzerfreundlich erklären.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie die Schulungseffektivität.
Verbessern Sie das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung für alle Unternehmensschulungen und Onboarding-Videos mit AI.
Erweitern Sie Lernen & Entwicklung.
Produzieren Sie schnell neue Schulungskurse und umfassende Videodokumentationen, um eine globale Belegschaft effizient zu schulen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Unternehmensprozesse?
HeyGens benutzerfreundliche Oberfläche bietet einen Drag-and-Drop-Editor, der es einfach macht, ansprechende Unternehmensprozessvideos zu erstellen. Sie können mühelos Text-zu-Video-Erstellung mit AI-Avataren kombinieren, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.
Kann HeyGen automatisch Untertitel zu meinen Unternehmensvideos hinzufügen?
Ja, HeyGen generiert automatisch Untertitel, was die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Ihre Unternehmensvideos verbessert. Diese technische Fähigkeit sorgt für klare interne Kommunikation und effektive Videodokumentation.
Welche technischen Werkzeuge bietet HeyGen für Branding und Anpassung?
HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach in jedes Video zu integrieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und die Medienbibliothek, um visuell konsistente und professionelle AI-Videoerstellungen zu schaffen.
Wie funktioniert HeyGens AI-Voiceover-Technologie für Schulungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Voiceover-Technologie, um Ihre Skripte in natürlich klingende Sprache für Schulungsvideos zu verwandeln. Diese Text-zu-Video-Erstellungskapazität ermöglicht die schnelle Produktion von hochwertigen Inhalten, ideal für Onboarding-Videos und Tutorial-Videobibliotheken.