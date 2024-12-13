Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an HR-Manager und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein `Mitarbeiterhandbuch-Generator` das `Onboarding` vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die Zuschauer durch den Prozess führt, während ein aufmunternder Soundtrack spielt. Heben Sie die KI-Avatare von HeyGen hervor, die eine professionelle, aber zugängliche Einführung in neue Richtlinien bieten.

