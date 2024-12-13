Unternehmensrichtlinien-Erklärgenerator: HR-Kommunikation vereinfachen

Optimieren Sie die interne Kommunikation für HR-Profis. Verwandeln Sie komplexe Richtlinien in ansprechende Inhalte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an HR-Profis und neue Mitarbeiter richtet und eine komplexe Unternehmensrichtlinie zum Thema Remote-Arbeit entmystifiziert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit sauberen Grafiken und einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung demonstriert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das die aktualisierte Spesenabrechnungsrichtlinie auf ansprechende und zugängliche Weise erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und modern sein, mit einem optimistischen Ton und AI-Avataren, die Informationen präsentieren und HeyGens vielfältige AI-Avatare-Funktion hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Manager und Teamleiter, das sich auf eine neue Compliance-Vorschrift konzentriert, die rechtliche Risiken reduziert. Der visuelle Stil muss markenkonform und konsistent mit den Unternehmensrichtlinien sein, mit einsatzbereiten Vorlagen, um eine schnelle Bereitstellung und konsistente Botschaften zu gewährleisten, und HeyGens Vorlagen & Szenen für die schnelle Verbreitung von Richtlinien hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Video speziell für Mitarbeiter in hochregulierten Abteilungen, das einen kritischen Unternehmensrichtlinien-Erklärgenerator für Datenschutz detailliert. Der visuelle und akustische Stil sollte ernst und hochinformativ sein, mit klaren, prägnanten Grafiken und einer professionellen Stimme, die wichtige Punkte unterstreicht und HeyGens Voiceover-Generierung für genaue Aussprache und Tonalität nutzt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmensrichtlinien-Erklärgenerator funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien schnell in ansprechende, leicht verständliche animierte Videos für effektive interne Kommunikation und Compliance.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von einsatzbereiten Vorlagen, die für die interne Richtlinienkommunikation entwickelt wurden. Diese Vorlagen bieten eine professionelle Grundlage für Ihr Erklärvideo.
2
Step 2
Geben Sie Ihr Richtlinienskript ein
Fügen Sie einfach Ihren detaillierten Richtlinientext in den Skripteditor ein. Die Plattform nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Technologie, um eine überzeugende Erzählung für Ihr Erklärvideo zu erstellen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Richtlinie zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen. Diese professionellen Präsentatoren werden Ihre Botschaft klar vermitteln und komplexe Themen zugänglicher machen.
4
Step 4
Generieren Sie Ihr Erklärvideo
Überprüfen Sie Ihr animiertes Erklärvideo und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Sobald Sie zufrieden sind, generieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges Video, das bereit ist, über Ihre internen Kommunikationskanäle geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Unternehmensrichtlinien

.

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien mühelos in einfache, verständliche AI-Videos, um ein besseres Verständnis und Compliance zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere internen Kommunikationsmaßnahmen mit Richtlinienerklärungen verbessern?

HeyGen verwandelt komplexe Richtlinien in ansprechende Inhalte mit seinem AI-Videogenerator, wodurch interne Kommunikation klarer und effektiver wird. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung von animierten Erklärvideos, die wirklich bei den Mitarbeitern ankommen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Compliance-Videos?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung von Compliance-Videos, einschließlich AI-Avataren und fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Sie können einfach Text-zu-Video aus Skript erstellen, um Genauigkeit und Konsistenz in Ihren Richtlinienerklärungen zu gewährleisten.

Können wir das Branding unserer Unternehmensrichtlinien-Erklärvideos anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in jedes animierte Erklärvideo zu integrieren. Nutzen Sie unsere einsatzbereiten Vorlagen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren internen Kommunikationsmaßnahmen zu gewährleisten.

Wie unterstützt HeyGen HR-Profis bei der Erklärung komplexer Richtlinien?

HeyGen befähigt HR-Profis, komplexe Richtlinien klar zu artikulieren, wodurch Verwirrung und potenzielle rechtliche Risiken erheblich reduziert werden. Unser interner Richtlinien-Erklärgenerator optimiert den Prozess und ermöglicht eine effiziente und wirkungsvolle Vermittlung wichtiger Informationen.

