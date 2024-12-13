Unternehmensnachrichten-Videoersteller: Erstellen Sie schnell fesselnde Updates

Erstellen Sie schnell fesselnde Unternehmensnachrichten für soziale Medien mit intuitiven Videovorlagen und Szenen, die die Videoerstellung für jedes Team einfach machen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Unternehmensnachrichten-Video für interne Mitarbeiter, das die neuesten Software-Updates detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und informativ sein, mit einer klaren Voiceover-Erzählung, die die wichtigsten Funktionen erklärt. Stellen Sie sicher, dass das Video genaue Untertitel/Captions von HeyGen enthält, um die Zugänglichkeit für alle Teammitglieder zu verbessern. Dieses Video dient als wichtiges internes Kommunikationsmittel.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Tutorial-Video für technikaffine Nutzer und Entwickler, das den neuen API-Integrationsprozess demonstriert. Das Video sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil haben, mit schrittweisen animierten Visualisierungen, um komplexe Konzepte zu verdeutlichen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um ein detailliertes technisches Skript schnell in einen überzeugenden visuellen Leitfaden zu verwandeln, der den Einrichtungsprozess klar und prägnant macht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Unternehmensankündigungsvideo für Stakeholder und die Presse, das einen wichtigen Meilenstein des Unternehmens verkündet. Die visuelle und akustische Präsentation sollte formell, autoritär und in einem polierten Nachrichtenstil gehalten sein. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Nachrichten mit professionellem Auftreten zu präsentieren, was der Ankündigung ein glaubwürdiges und hochwertiges Erscheinungsbild verleiht, ohne dass ein Live-Sprecher vor der Kamera benötigt wird, was es zu einem überzeugenden Nachrichten-Videoerlebnis macht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein lebendiges 45-sekündiges Schnelltipps-Video für neue Nutzer und Content-Ersteller, das effiziente Wege zur Navigation auf der HeyGen-Plattform mit dem Drag-and-Drop-Editor zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft, freundlich und lehrreich sein, mit eingeblendeten Texten und Grafiken zur Klarheit. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um schnell einen ansprechenden visuellen Leitfaden zusammenzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmensnachrichten-Videoersteller funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Unternehmensnachrichten-Videos in Minuten. Unsere intuitive Plattform optimiert die Skripterstellung, das visuelle Branding und das nahtlose Teilen, um Ihr Team informiert zu halten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenskript
Verwenden Sie unseren AI-Skriptgenerator oder fügen Sie Ihren eigenen Inhalt ein, um die Grundlage Ihres Nachrichtenvideos zu bilden, und nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Fähigkeit.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihr Branding
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen und wenden Sie Ihr Brand Kit an, um ein konsistentes, markengerechtes Erscheinungsbild für Ihre Unternehmensnachrichten zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit AI-Tools wie der Voiceover-Generierung, integrieren Sie diverse Medien aus unserer Bibliothek und fügen Sie problemlos Untertitel/Captions hinzu, um das Engagement zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Unternehmensnachrichten-Video, indem Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, optimiert für die Verbreitung über Ihre internen Kanäle oder soziale Medienplattformen.

Anwendungsfälle

Heben Sie Erfolge und Erfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Unternehmensmeilensteine und Kundenerfolgsgeschichten in fesselnde AI-gestützte Videos, um Wirkung effektiv zu demonstrieren und den Markenruf aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie macht HeyGen die Erstellung von Nachrichtenvideos effizient?

HeyGen optimiert die Produktion von Nachrichtenvideos mit fortschrittlichen AI-Tools. Seine Text-zu-Video- und Text-zu-Sprache-Funktionen, kombiniert mit einem AI-Skriptgenerator und einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, ermöglichen es Ihnen, Nachrichtenüberschriften schnell in professionellen Videoinhalt zu verwandeln.

Kann HeyGen das Branding und das Erscheinungsbild meiner Nachrichtenvideos anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen, um Ihre Markenidentität zu wahren. Sie können die Brand Kit-Funktionen, vorgefertigte Videovorlagen, Nachrichten-Intros & Outros und anpassbare Lower-Thirds nutzen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihres Unternehmensnachrichten-Videoerstellers Ihren visuellen Standards entspricht.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die Veröffentlichung von Nachrichteninhalten?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Nachrichtenvideos mit automatisierten Untertiteln und vielseitigen Exportoptionen. Sie können Ihre Inhalte problemlos für verschiedene soziale Medienplattformen anpassen, indem Sie das Seitenverhältnis ändern, um eine professionelle Bereitstellung über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.

Vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Eilmeldungsvideos?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Eilmeldungsvideos erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, Videos direkt aus einem Skript zu erstellen. Seine leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionalität und der AI-Skriptgenerator verkürzen die Produktionszeit erheblich, was HeyGen zu einem idealen Eilmeldungsvideoersteller macht.

