Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Unternehmensnachrichten-Video für interne Mitarbeiter, das die neuesten Software-Updates detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und informativ sein, mit einer klaren Voiceover-Erzählung, die die wichtigsten Funktionen erklärt. Stellen Sie sicher, dass das Video genaue Untertitel/Captions von HeyGen enthält, um die Zugänglichkeit für alle Teammitglieder zu verbessern. Dieses Video dient als wichtiges internes Kommunikationsmittel.

