Unternehmens-Missionsvideo-Ersteller für fesselndes Storytelling

Erheben Sie Ihre Unternehmensgeschichte mit AI-Avataren. Erstellen Sie mühelos fesselnde Missionsvideos, die Ihre Markenstory zum Leben erwecken.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges "Mission Statement Video" für potenzielle Kunden und neue Teammitglieder, das sich auf "authentisches Storytelling" konzentriert. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit diversen Teammitgliedern, die zusammenarbeiten, begleitet von inspirierender orchestraler Hintergrundmusik und einer professionellen, beruhigenden Stimme, die mit HeyGens "Voiceover-Generierung" erstellt wurde.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges "Vision Video" für Investoren und die Tech-Community, das unsere zukünftigen Innovationen präsentiert. Dieses Video sollte elegante, futuristische Grafiken und dynamische Animationen nutzen, verstärkt durch einen modernen elektronischen Soundtrack. Verwenden Sie HeyGens "AI Avatare", um die zukunftsorientierten Ziele des Unternehmens zu artikulieren und ihm eine hochmoderne Präsentation zu verleihen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges "Unternehmenskultur-Video" für die Promotion in sozialen Medien und zur Stärkung der internen Teammoral, das "Mitarbeiter-Spotlight-Videos" hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte hell und offenherzig sein, echte Interaktionen einfangen und mit einem fröhlichen Indie-Pop-Soundtrack kombiniert werden. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell eine professionelle und ansprechende Erzählung zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 90-sekündiges "Erklärvideo-Segment", um ein neues Produktmerkmal B2B-Kunden vorzustellen, das seine "Wertversprechen-Videos" betont. Das Video erfordert klare, instruktive Grafiken und deutlichen Bildschirmtext, unterstützt von einer selbstbewussten und informativen Erzählung. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um ein detailliertes Skript effizient in eine polierte Videopräsentation umzuwandeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmens-Missionsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ein überzeugendes Mission Statement Video mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihre Erzählung in fesselnde Unternehmensvideos verwandelt, die Resonanz finden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen des Skripts für das Mission Statement Ihres Unternehmens. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Technologie, um Ihre Worte zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen wählen oder einen AI-Avatar auswählen, um Ihre Mission professionell zu präsentieren.
3
Step 3
Anwenden von Branding
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und andere visuelle Elemente hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Missionsvideo, indem Sie es in der Vorschau anzeigen und dann exportieren. Nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr Video für jede Plattform anzupassen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Kommunikation & Onboarding verbessern

Kommunizieren Sie klar die Mission und Kernwerte Ihres Unternehmens an die Mitarbeiter, um die Ausrichtung sicherzustellen und das Engagement mit wesentlichen organisatorischen Botschaften zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Mission Statement Videos helfen?

HeyGens AI-Video-Ersteller ermöglicht es Unternehmen, wirkungsvolle Mission Statement Videos und Markenstory-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um authentisches Storytelling mit filmischen Visuals zu liefern und Ihre Botschaft in ein überzeugendes Unternehmens-Missionsvideo zu verwandeln.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Online-Videoerstellung?

HeyGen bietet einen umfassenden Online-Video-Ersteller mit vielfältigen Videovorlagen und einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, um die Inhaltserstellung zu vereinfachen. Erstellen Sie mühelos animierte Videoinhalte, Werbevideos oder Marketingkampagnen mit integrierter Voiceover-Generierung und reichhaltigen Medienressourcen.

Kann HeyGen Skripte in dynamische Videos mit AI-Avataren umwandeln?

Ja, HeyGen ist hervorragend in der Text-zu-Video aus Skript-Konvertierung, sodass Sie Ihr Skript sofort zum Leben erwecken können. Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren, ideal für Erklärvideo-Ersteller und professionelle Erklärvideoinhalte ohne komplexe Bearbeitung.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in Unternehmensvideos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Passen Sie Elemente wie Logos und Farben im Online-Video-Ersteller an, um konsistente Unternehmenskulturvideos und andere professionelle Inhalte zu erstellen.

