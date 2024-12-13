Stärken Sie Ihre Marke mit einem Unternehmensführungs-Video-Generator

Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende Führungs-Videos mit den leistungsstarken AI-Avataren von HeyGen für professionelle Unternehmenskommunikation.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf die internen Software-Nutzungsprotokolle konzentriert. Dieses professionelle Video, das sich an neue Mitarbeiter in technischen Abteilungen richtet, sollte eine klare, autoritative Stimme enthalten, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um sicherzustellen, dass jeder Schritt leicht verständlich ist. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre detaillierten Anweisungen in einen ansprechenden visuellen Leitfaden zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 60-sekündige ansprechende Unternehmensankündigung von einem AI-Avatar, der einen neuen Teamleiter repräsentiert und speziell alle Mitarbeiter des Unternehmens über eine bevorstehende technische Initiative informiert. Der visuelle Stil sollte einladend, aber professionell sein und die AI-Avatare und professionellen Vorlagen von HeyGen optimal nutzen, um die Botschaft klar und prägnant zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Projektmanager, das eine neue Funktion innerhalb unseres internen Projektmanagement-Tools demonstriert. Dieses Video, das sich an Teams richtet, die praktische Schulungen benötigen, sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil verwenden, mit HeyGens Untertiteln, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern, ergänzt durch relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Übersichtsvideo, das einen kürzlichen technischen Durchbruch oder ein Produktupdate für externe Stakeholder hervorhebt. Dieses dynamische und visuell ansprechende Unternehmenskommunikationsstück, das sich an potenzielle Investoren und Kunden richtet, sollte HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um eine optimale Präsentation auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten, ergänzt durch eine professionelle Voiceover-Generierung für maximale Wirkung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmensführungs-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Führungs-Videos mit AI-gesteuerten Tools, professionellen Vorlagen und anpassbaren Optionen, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Führungsbotschaft in den Skript-Editor einzufügen. Unsere AI wandelt Ihren Text automatisch in gesprochene Worte um und legt damit den Grundstein für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar, der den Ton und die Botschaft Ihres Unternehmens am besten repräsentiert. Passen Sie sein Erscheinungsbild an, um Ihre Marke zu verkörpern und Ihr Publikum zu begeistern.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Kontrollen an
Integrieren Sie nahtlos das Logo, die Markenfarben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit umfassenden Branding-Kontrollen, um eine konsistente Unternehmensidentität zu bewahren.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Führungs-Video. Exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen über Plattformen wie soziale Medien oder interne Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Botschaften übermitteln

Erstellen Sie kraftvolle, motivierende Führungs-Videos, um Teams zu inspirieren und eine positive Unternehmenskultur zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos aus Text?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihr Skript in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und natürlicher Voiceover-Generierung zu verwandeln, was Ihren Online-Videoerstellungsprozess erheblich vereinfacht. Dieser leistungsstarke AI-Video-Generator ermöglicht effiziente Unternehmenskommunikation und Schulungsvideos.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für die Unternehmenskommunikation?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in professionelle Vorlagen zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Führungs- und Schulungsvideos eine konsistente, wiedererkennbare Markenidentität bewahren.

Kann HeyGen die mehrsprachige Videoproduktion mit Funktionen wie Untertiteln unterstützen?

Ja, HeyGen unterstützt mehrsprachige Fähigkeiten, einschließlich der automatischen Generierung von Untertiteln, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu verbessern. Dies macht HeyGen zu einem idealen AI-Video-Generator für globale Unternehmenskommunikation.

Wie kann HeyGen helfen, schnell überzeugende Führungs-Videos zu erstellen?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Unternehmensführungs-Video-Generator mit einer Bibliothek professioneller Führungs-Video-Vorlagen und realistischer AI-Avatare. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige, ansprechende Videos für die Unternehmenskommunikation mit beispielloser Geschwindigkeit zu produzieren.

