Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges authentisches Dokumentarstil-Video, perfekt für Geschichtsbegeisterte und Social-Media-Follower, das eine fesselnde Geschichte mit einer warmen, eindrucksvollen Musikuntermalung und einer klaren, menschlichen Stimme erzählt, einfach erstellt mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Historisches AI-Video, das für Pädagogen und Content-Ersteller konzipiert ist, und präsentieren Sie eine schnelle, visuell getriebene Diashow historischer Fotografien mit lebendigen Farben und eingängiger, lehrreicher Hintergrundmusik, die umfangreich aus HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung schöpft.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 90-sekündige Übersicht des Company History Video Makers für interne Teams und Marketingabteilungen, indem Sie ein schnelles Video mit einem dynamischen, modernen Grafikstil und fröhlicher, zeitgenössischer Musik erstellen, schnell gebaut mit HeyGen's anpassbaren Vorlagen & Szenen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmensgeschichte-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos die Reise und Meilensteine Ihres Unternehmens in fesselnde Videonarrative, die informieren, fesseln und inspirieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie das Skript zur Geschichte Ihres Unternehmens in den Generator einfügen. Unsere Plattform wandelt Ihren Text sofort in Videoszenen um.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Reihe anpassbarer Videovorlagen, einschließlich professioneller Dokumentar- und Diashow-Formate, um Ihre Erzählung visuell darzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Bereichern Sie Ihre Geschichte, indem Sie realistische AI-Avatare hinzufügen, die wichtige Meilensteine erzählen und die Geschichte Ihres Unternehmens zum Leben erwecken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr poliertes Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es für jede Plattform oder Präsentation bereit ist.

Inspirierende Markenstory-Videos erstellen

Entwickeln Sie hochwertige, aufbauende Videos, die die Reise und Erfolge Ihres Unternehmens detailliert darstellen, um Mitarbeiter, Partner und zukünftige Kunden zu inspirieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines Unternehmensgeschichte-Videos?

HeyGen dient als intuitiver AI-Video-Generator, der die Produktion fesselnder Unternehmensgeschichte-Videos vereinfacht. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, authentische, dokumentarische Videos effizient zu erstellen und das Erbe Ihrer Organisation mühelos zum Leben zu erwecken.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für Geschichtsvideos?

HeyGen bietet anpassbare Videovorlagen und leistungsstarke Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Geschichtsvideo Ihre einzigartige Geschichte widerspiegelt. Sie können unsere umfangreiche Medienbibliothek nutzen, dynamische Textanimationen hinzufügen und AI-Avatare einbinden, um ansprechende und polierte Präsentationen zu erstellen.

Kann ich ein Skript verwenden, um ein historisches Video mit AI zu erstellen?

Absolut, HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Erzählung direkt in fesselnde historische AI-Videos zu verwandeln. Unsere fortschrittlichen AI-Avatare können Ihre Geschichte erzählen, was es einfach macht, professionelle Dokumentar- und Diashow-Formate für eine polierte Präsentation zu erstellen.

Wie kann HeyGen die visuelle Attraktivität meiner Geschichtsvideos verbessern?

HeyGen steigert die visuelle Attraktivität mit fortschrittlichen AI-Avataren und einer reichhaltigen, umfangreichen Medienbibliothek, um Ihre Geschichtsvideos zu bereichern. Integrieren Sie dynamische Textanimationen und verschiedene visuelle Stile, um eine hochwertige Ausgabe und ein wirklich fesselndes Seherlebnis zu gewährleisten.

