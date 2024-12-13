Unternehmenshandbuch Video Maker: Erstellen Sie ansprechende HR-Schulungen

Optimieren Sie Ihr Mitarbeiterschulungsprogramm und steigern Sie das Engagement, indem Sie Text in überzeugende Videos mit Text-zu-Video aus Skript verwandeln.

Entwickeln Sie ein prägnantes 1-minütiges Video für neue Mitarbeiter in einem schnelllebigen Technologieunternehmen, das wesentliche Unternehmensrichtlinien aus dem Mitarbeiterhandbuch vorstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, wobei freundliche KI-Avatare die Zuschauer durch wichtige Compliance-Punkte mit einer klaren, einladenden KI-generierten Stimme führen. Dieses Video sollte die KI-Avatare und die Sprachgenerierung von HeyGen effektiv nutzen, um komplexe Informationen verständlich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für bestehende Mitarbeiter, das ein neues Verfahrensupdate zur Optimierung der Arbeitsabläufe detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen sauberen, direkten visuellen Stil aufweisen, der animierte Flussdiagramme und Bildschirmtexte verwendet, um Änderungen hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Untertitel, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Teammitglieder zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein detailliertes 90-sekündiges HR-Trainingsmodul für HR-Manager zu einem spezifischen Aspekt des Mitarbeiterverhaltens. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ, aber ansprechend sein, mit modernen Grafiken und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens vorgefertigte Vorlagen & Szenen und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell ein umfassendes Modul innerhalb der generativen KI-Plattform zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Übersichtsvideo für Teamleiter, das wichtige Abschnitte des Unternehmenshandbuchs für eine schnelle Referenz und erhöhte Produktivität zusammenfasst. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit eindrucksvollen Visuals und einer professionellen, energetischen KI-Stimme sein. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exportmöglichkeiten nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmenshandbuch Video Maker funktioniert

Optimieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding und die interne Kommunikation, indem Sie Ihr Unternehmenshandbuch mühelos in ansprechende, KI-gestützte Videodokumentationen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, den Inhalt Ihres Unternehmenshandbuchs in ein klares Skript zu gliedern. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre schriftlichen Richtlinien und Anleitungen mühelos in dynamische Videoszenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Verbessern Sie Ihr Mitarbeiterschulungsvideo, indem Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren" wählen, um Ihr Handbuch zu präsentieren. Dies verleiht Ihrer internen Kommunikation eine persönliche und ansprechende Note.
3
Step 3
Wenden Sie Branding auf Ihr Video an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit der Unternehmenskultur übereinstimmt, indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" nutzen, um das Erscheinungsbild anzupassen. Dies macht Ihr Handbuchvideo unverwechselbar und sorgt für effektives Mitarbeiterengagement.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Handbuchvideo
Finalisieren Sie Ihr ansprechendes Unternehmenshandbuchvideo. Nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte", um Ihre Inhalte für verschiedene interne Kommunikationsplattformen vorzubereiten und das Teilen für das Mitarbeiter-Onboarding nahtlos zu gestalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinienerklärungen

.

Verwandeln Sie dichte Text-Handbücher in klare, prägnante Videodokumentationen, um Unternehmensrichtlinien und Compliance-Informationen für alle Mitarbeiter leicht verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Unternehmenshandbuch in ansprechende Videodokumentation verwandeln?

HeyGen, als generative KI-Plattform, ermöglicht es Ihnen, aus Ihrem bestehenden Unternehmenshandbuch ansprechende Videodokumentationen zu erstellen. Durch den Einsatz von KI-Video können Sie Arbeitsabläufe für die interne Kommunikation optimieren, komplexe Informationen leicht verständlich machen und das Mitarbeiterengagement steigern.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von KI-gestützten Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie fortschrittliche KI-Avatare und präzise Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität. Unsere Plattform umfasst die Generierung von KI-Sprachübertragungen und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsmaterialien professionell, zugänglich und hochwirksam für diverse Zielgruppen sind.

Kann HeyGen die Erstellung von Onboarding- und Schulungsmaterialien für Mitarbeiter verbessern?

Absolut, HeyGen verbessert die Erstellung von Onboarding- und Schulungsmaterialien erheblich, indem es die schnelle Erstellung dynamischer Inhalte ermöglicht. Nutzen Sie unsere vorgefertigten Vorlagen und KI-Video-Funktionen, um konsistente, hochwertige HR-Schulungen zu liefern, die die Produktivität und das Engagement in Ihrer Organisation verbessern.

Unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz für interne Kommunikationsvideos?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre internen Kommunikationsvideos mit Ihrer Marke übereinstimmen, durch umfassende Branding-Kontrollen. Integrieren Sie einfach Ihr Logo und Ihre Farben und nutzen Sie die Größenanpassung & Exportmöglichkeiten, um Videos für verschiedene Plattformen anzupassen und eine professionelle und konsistente Unternehmenskultur zu bewahren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo