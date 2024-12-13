Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre internen Kommunikationsvideos mit Ihrer Marke übereinstimmen, durch umfassende Branding-Kontrollen. Integrieren Sie einfach Ihr Logo und Ihre Farben und nutzen Sie die Größenanpassung & Exportmöglichkeiten, um Videos für verschiedene Plattformen anzupassen und eine professionelle und konsistente Unternehmenskultur zu bewahren.