Unternehmens-Erklärvideo-Maker: KI-gestützte Videoproduktion leicht gemacht
Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos mit Text-zu-Video aus einem Skript, keine Bearbeitungskenntnisse erforderlich.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein dynamisches 45-Sekunden-Erklärvideo, das eine neue Bildungs-App vorstellt und sich an Startups und Pädagogen richtet, die nach ansprechendem Inhalt suchen. Das Video sollte lebhafte animierte Elemente und freundliche KI-Avatare enthalten, die die wichtigsten Funktionen erklären, begleitet von einem leichten, ermutigenden Hintergrundtrack. Die KI-Avatare von HeyGen machen diesen kreativen Prozess für alle zugänglich.
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das ein komplexes Konzept einfach erklärt, ideal für nicht-technische Nutzer oder Personen, die neu in der Videoproduktion sind. Der visuelle Stil sollte minimalistisch sein, mit klaren Symbolen und sanften Übergängen, gepaart mit einer ruhigen, informativen KI-Stimme. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um die Produktion ohne jegliche Vorkenntnisse im Video-Editing zu starten.
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Produktdemo-Video speziell für Produktmanager und Social-Media-Marketer, das die einzigartigen Vorteile eines B2B-SaaS-Tools hervorhebt. Verwenden Sie einen schnellen, visuell reichen Stil mit schnellen Schnitten und Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, unterstützt von einem energetischen Soundtrack und präziser Voiceover-Generierung. Nutzen Sie die umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um das visuelle Storytelling zu verbessern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Erkläranzeigen.
Erzeugen Sie mühelos überzeugende Videoanzeigen, die Aufmerksamkeit erregen und das Kundenengagement für die Produkte oder Dienstleistungen Ihres Unternehmens steigern.
Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Erklärvideos.
Erstellen Sie schnell fesselnde kurze Erklärvideos, die sich perfekt zum Teilen auf Social-Media-Plattformen eignen, um ein breiteres Publikum zu erreichen und Angebote zu erklären.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Erklärvideos?
HeyGen ist eine KI-gestützte Videoproduktionsplattform, die es jedem ermöglicht, professionelle Erklärvideos mit Leichtigkeit zu erstellen. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche, komplett mit einem Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Erklärvideo-Vorlagen, macht komplexe Video-Bearbeitungserfahrungen überflüssig.
Kann ich animierte Videos ohne Vorkenntnisse mit HeyGen erstellen?
Absolut! Die intuitive Plattform von HeyGen, die KI-Avatare und Text-zu-Video-Erstellung bietet, ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige animierte Videos zu produzieren. Sie geben einfach Ihr Skript ein, und HeyGen übernimmt den Rest, einschließlich der natürlichen KI-Sprachgenerierung.
Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für professionelle Erklärvideos?
HeyGen bietet robuste Funktionen wie anpassbare KI-Avatare, einen KI-Sprachgenerator mit verschiedenen Stimmen und nahtlose Text-zu-Video-Erstellung aus Ihrem Skript. Sie können auch Branding-Kontrollen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um Ihre Unternehmens-Erklärvideos zu verbessern.
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von ansprechenden Produktdemos und Social-Media-Inhalten helfen?
HeyGen ist perfekt für die schnelle und effiziente Erstellung von ansprechenden Produktdemos und Social-Media-Inhalten. Nutzen Sie unsere vielseitigen Erklärvideo-Vorlagen und leistungsstarken KI-Funktionen, um fesselnde animierte Videos zu produzieren, die Ihre Botschaft effektiv über verschiedene Plattformen kommunizieren.