Erstellen Sie ein professionelles 60-Sekunden-Erklärvideo für kleine Geschäftsinhaber und Marketer, das zeigt, wie man einen neuen Service effektiv einführt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Grafiken und einem lebhaften, unternehmensgerechten Hintergrundsoundtrack sowie einer klaren, von KI generierten Voiceover, die einfach durch Eingabe eines Text-zu-Video-Skripts erstellt wird.

Video Generieren