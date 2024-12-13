Unternehmenskultur-Videoersteller: Top-Talente anziehen & engagieren

Erstellen Sie dynamische Arbeitgebermarkenvideos mit HeyGens AI-Avataren, um Ihre einzigartigen Unternehmenswerte zu präsentieren und Arbeitssuchende zu inspirieren.

Erstellen Sie ein lebendiges, 45-sekündiges "Lernen Sie das Team kennen"-Video, das darauf abzielt, Talente anzuziehen, indem es unsere zentralen Unternehmenswerte und das starke Gefühl der Teamzusammengehörigkeit zeigt. Visuell sollte ein schnelles, modernes Ästhetik mit leuchtenden Farben und ansprechenden Bewegungsgrafiken angestrebt werden, begleitet von einem aufmunternden, zeitgenössischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell dynamische Sequenzen zusammenzustellen, die verschiedene Teammitglieder und ihre Beiträge hervorheben, und so ein überzeugendes Unternehmensvideo zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein authentisches 60-sekündiges Video für interne Stakeholder und bestehende Mitarbeiter, das sich darauf konzentriert, das Mitarbeiterengagement zu steigern, indem es eine "Ein Tag im Leben"-Perspektive bietet. Der visuelle Stil sollte warm und offenherzig sein, echte Mitarbeiterzeugnisse in dokumentarischer Manier einbeziehen, ergänzt durch klare, natürliche Audioaufnahmen. Verwenden Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel"-Funktion, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiterstimmen klar verstanden werden, selbst in vielfältigen Arbeitsumgebungen, und unser Engagement für Work-Life-Balance zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo speziell für soziale Medien, das sich an potenzielle Arbeitssuchende richtet und unsere innovative Unternehmenskultur hervorhebt, um Talente anzuziehen. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit diversen "AI-Avataren", die die wichtigsten Vorteile und unsere einzigartige Arbeitsumgebung erklären. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare"-Funktion für nahtlose Charaktergenerierung und um geskriptete Dialoge zum Leben zu erwecken, und so ein wirkungsvolles Arbeitgebermarkenvideo zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives und dennoch ansprechendes 50-sekündiges Video für die interne Kommunikation, das sich an alle Mitarbeiter richtet, um eine neue Unternehmensinitiative zu feiern und unsere gemeinsame Vision zu stärken. Die visuelle Präsentation sollte poliert und professionell sein, mit hochwertigem Stockmaterial, um Schlüsselkonzepte zu veranschaulichen, gepaart mit einer selbstbewussten und klaren Stimme. Implementieren Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um relevante visuelle Inhalte auszuwählen, die mit unseren Zielen für die Erstellung von Unternehmenskulturvideos übereinstimmen, und so eine stärkere Verbindung zu unserer kollektiven Mission zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmenskultur-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmenskulturvideos, die Top-Talente anziehen und das Mitarbeiterengagement mit intuitiven Tools und AI-Funktionen steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihre Kreation, indem Sie aus unserer breiten Palette von professionell gestalteten Vorlagen und Szenen wählen, die darauf zugeschnitten sind, Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren.
2
Step 2
Passen Sie mit visuellen Elementen und Stimmen an
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie AI-Avatare einbinden, die Ihre Unternehmenswerte zum Leben erwecken, oder überzeugende Voiceovers für Ihre Inhalte generieren.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Bewahren Sie eine kohärente Arbeitgebermarke, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Unternehmenslogo und spezifische Farben einfach zu jedem Video hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und effektiv teilen
Bereiten Sie Ihr Video für optimale Reichweite vor, indem Sie unsere Funktionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses nutzen, um sicherzustellen, dass es auf allen sozialen Medienplattformen gut aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeitergeschichten und -zeugnisse teilen

Produzieren Sie inspirierende Videos mit Mitarbeiterzeugnissen und dem täglichen Leben, um Vertrauen und ein Gefühl des gemeinsamen Zwecks aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Unternehmenskulturvideos verbessern?

HeyGen fungiert als Ihr erstklassiger AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, überzeugende Unternehmenskulturvideos zu erstellen, die wirklich ankommen. Nutzen Sie professionell gestaltete Vorlagen und AI-Avatare, um Ihre Unternehmenswerte zu präsentieren und das Mitarbeiterengagement effektiv zu steigern.

Bietet HeyGen professionell gestaltete Vorlagen für das Arbeitgeberbranding an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen, die speziell für wirkungsvolle Arbeitgebermarkenvideos entwickelt wurden. Diese anpassbaren Vorlagen helfen Ihnen, Top-Talente anzuziehen und Ihre einzigartige Arbeitsplatzkultur während des Rekrutierungsprozesses hervorzuheben.

Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Erstellung ansprechender Rekrutierungsinhalte?

HeyGens AI-Avatare sind entscheidend für die Erstellung dynamischer und ansprechender Rekrutierungsinhalte, da sie es Ihnen ermöglichen, 'das Skript zu überspringen' und personalisierte Nachrichten zu übermitteln. Sie helfen, Ihre Arbeitgebermarke zu vermenschlichen, wodurch Ihre Videos für Arbeitssuchende ansprechender werden und Ihnen letztendlich helfen, Talente anzuziehen.

Kann HeyGen die Erstellung vielfältiger interner Kommunikationsvideos vereinfachen?

Absolut, HeyGen ist ein intuitiver Business-Videoersteller, der den gesamten Videoerstellungsprozess für interne Kommunikation vereinfacht. Unsere Plattform fördert die Zusammenarbeit und ermöglicht es Ihnen, schnell konsistente, hochwertige Inhalte für alles von Unternehmensupdates bis hin zu Mitarbeiterbindungsinitiativen zu produzieren.

