Unternehmenskultur-Video-Generator für engagierte Teams

Erstellen Sie schnell professionelle Schulungs- und Onboarding-Videos mit leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript.

Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video zur Unternehmenskultur, das sich an neue Mitarbeiter und potenzielle Bewerber richtet und die Erfolge und Feierlichkeiten des Teams zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten von Teamaktivitäten, begleitet von energetischer, aufmunternder Hintergrundmusik und einer klaren, enthusiastischen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um diesen fesselnden Inhalt schnell zusammenzustellen, perfekt für Ihre Bedürfnisse als Unternehmenskultur-Video-Generator.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges "Ein Tag im Leben"-Video, das für Arbeitssuchende und die interne Teammoral konzipiert ist und Mitarbeiter zeigt, die ihre authentischen Erfahrungen teilen. Die visuelle Ästhetik sollte warm und einladend sein, mit Interview-Segmenten im natürlichen Licht und einem gesprächigen Audioton, subtil untermalt von instrumentaler Musik. Nutzen Sie HeyGens fortschrittliche "AI-Avatare", um konsistente und personalisierte Testimonials von verschiedenen Teammitgliedern zu liefern und Ihren innovativen Ansatz als AI-Video-Generator zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Video, das die Kernwerte des Unternehmens artikuliert, mit dem Ziel, externe Stakeholder und Kunden anzusprechen und gleichzeitig die Mitarbeiter zu stärken. Dieses Video sollte einen professionellen und filmischen visuellen Stil annehmen, mit polierten Grafiken und eindrucksvollen Bildern, ergänzt durch starke instrumentale Musik und eine artikulierte Stimme. Nutzen Sie HeyGens präzise "Voiceover-Generierung", um eine konsistente und professionelle Audio-Botschaft im gesamten Skript sicherzustellen und Ihre Fähigkeit zu erhöhen, Videos zu erstellen, die Resonanz finden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 50-sekündiges Video, das einzigartige Büro-Vorteile und das lebendige Arbeitsumfeld hervorhebt, gedacht für potenzielle Kandidaten und soziale Medien. Die visuelle Umsetzung sollte verspielt und schnelllebig sein, mit dynamischen Kamerabewegungen und zeitgenössischer Popmusik, sowie ansprechendem On-Screen-Text. Implementieren Sie HeyGens automatische "Untertitel/Beschriftungen", um breite Zugänglichkeit und Engagement zu gewährleisten, insbesondere für das Betrachten ohne Ton auf verschiedenen sozialen Medienplattformen, und zeigen Sie Ihre Kompetenz als Unternehmenskultur-Video-Generator.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmenskultur-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Unternehmenskultur-Videos mit AI, die Ihre Werte präsentieren und Talente anziehen. Teilen Sie Ihre Geschichte auf allen Plattformen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Video-Vorlagen, um Ihr Unternehmenskultur-Video zu starten und eine starke Grundlage für Ihre Botschaft zu schaffen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Inhalte an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihr Team repräsentiert und die einzigartige Persönlichkeit Ihres Unternehmens vermittelt.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechendes Audio
Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung, um eine natürlich klingende Erzählung hinzuzufügen, die perfekt zu Ihren visuellen Inhalten passt.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Exportieren Sie Ihr finales Unternehmenskultur-Video einfach in Formate, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind, bereit, Ihr Publikum zu inspirieren und zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Kulturvideos produzieren

Erstellen Sie inspirierende und aufbauende Videos, um Unternehmenswerte zu stärken und Ihre Teammitglieder zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Unternehmenskultur-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Unternehmenskultur-Videos mit einer Vielzahl professioneller Video-Vorlagen einfach zu erstellen. Die intuitive Plattform erlaubt eine schnelle Produktion, wodurch die Videoerstellung für jeden zugänglich wird.

Kann ich mit HeyGen realistische AI-Avatare und Voiceovers für meine Videos generieren?

Absolut! Die fortschrittlichen AI-Funktionen von HeyGen ermöglichen es Ihnen, Ihr Skript mit realistischen AI-Avataren und natürlich klingender Voiceover-Generierung zum Leben zu erwecken, was Ihre Text-zu-Video-Produktion vereinfacht.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen zur Anpassung meiner Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Markenassets wie Logos und spezifische Farbpaletten in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Wie kann HeyGen mir helfen, vielseitige Inhalte für verschiedene soziale Medienplattformen zu erstellen?

HeyGen bietet flexible Tools, einschließlich der Anpassung des Seitenverhältnisses und MP4-Exporte, um Ihnen zu helfen, Videos zu erstellen, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind. Sie können effizient vielfältige Inhalte produzieren, um Ihr Publikum überall zu erreichen.

