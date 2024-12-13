Unternehmensankündigungsvideo-Tool: Schnell & Professionell

Erstellen Sie schnell professionelle Unternehmensankündigungsvideos. Nutzen Sie fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Botschaft mit einem überzeugenden, menschlichen Touch zu übermitteln.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, energiegeladenes Produktlaunch-Video mit einem Unternehmensankündigungsvideo-Tool, um bestehende Kunden und potenzielle Klienten für unsere neueste Innovation zu begeistern. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit dynamischen Grafiken und schnellen Schnitten, ergänzt durch eine optimistische, selbstbewusste Stimme. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen, um schnell eine fesselnde visuelle Erzählung zusammenzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes Ankündigungsvideo für interne Mitarbeiter und potenzielle Bewerber, das unsere lebendige Unternehmenskultur und die jüngsten Teamleistungen präsentiert. Diese Videoproduktion sollte warme, authentische Mitarbeiterzeugnisse und Aufnahmen hinter den Kulissen enthalten, gepaart mit einer freundlichen, einladenden Stimme. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und konsistente Erzählung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Feier-Video für die Öffentlichkeit und Stakeholder, das einen bedeutenden Unternehmensmeilenstein oder Erfolg hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und großartig sein, unter Einbeziehung von hochwertigen Stockvideos und erhebender Hintergrundmusik, während ein professioneller Erzähler die wichtigsten Botschaften vermittelt. Maximieren Sie die Wirkung, indem Sie überzeugende visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo, das unsere Kernmission neuen Mitarbeitern und Investoren erklärt, unter Verwendung eines ausgeklügelten Text-zu-Video-Ansatzes. Die visuellen Elemente sollten sauber, professionell und markenkonform sein, mit subtilen Animationen, die die wichtigsten Botschaften verstärken, präsentiert von einem ruhigen, autoritativen AI-Avatar. Dies gewährleistet Markenkonsistenz durch die Verwendung von HeyGens AI-Avataren für eine professionelle Präsentation.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Unternehmensankündigungsvideo-Tool funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Unternehmensankündigungsvideos mit AI-gestützten Tools, von Skript zu beeindruckenden visuellen Elementen, um Ihr Publikum effektiv zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Ankündigungsskript einfügen oder Ihre Nachricht eingeben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um automatisch erste Szenen zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die für Unternehmensankündigungen entwickelt wurden, um schnell den visuellen Ton für Ihr Video festzulegen.
3
Step 3
Mit Stimme verbessern
Erzeugen Sie professionelle Voiceovers für Ihre Nachricht mit unserer fortschrittlichen AI. Sie können auch überzeugende visuelle Elemente aus der Medienbibliothek integrieren oder einen AI-Avatar hinzufügen.
4
Step 4
Branding und Export
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens mit benutzerdefinierten Logos und Farben an. Generieren Sie automatisch Untertitel und exportieren Sie dann mühelos Ihr hochwertiges Video zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Meilensteine und Erfolge

.

Teilen Sie Unternehmensmeilensteine, Produkteinführungen und Erfolge effektiv durch dynamische, AI-gestützte Ankündigungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den kreativen Prozess zur Erstellung eines Ankündigungsvideos?

HeyGen ermöglicht die kreative Videoproduktion, indem es Ihr Skript in ein dynamisches Video mit AI-Avataren und Voiceovers umwandelt. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und die anpassbaren Vorlagen machen das Design von fesselnden Ankündigungsvideos einfach, selbst für komplexe Ideen. Dies rationalisiert den gesamten Videoproduktions-Workflow.

Kann HeyGens AI-Video-Agent bei der Erstellung vielfältiger Unternehmensankündigungsvideos helfen?

Absolut. HeyGens fortschrittlicher AI-Video-Agent ermöglicht die Erstellung hochgradig vielfältiger Unternehmensankündigungsvideos, die sich an verschiedene Stile und Botschaften anpassen. Sie können eine Vielzahl von AI-Funktionen nutzen, einschließlich Text-zu-Video-Fähigkeiten und verschiedener AI-Avatare, um die Kommunikationsbedürfnisse Ihrer Marke perfekt zu erfüllen.

Welche Branding-Kontrollen stehen zur Verfügung, um ein Ankündigungsvideo mit HeyGen anzupassen?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Ankündigungsvideo perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Sie können Ihr Firmenlogo, benutzerdefinierte Farben und spezifische Schriftarten einfach integrieren und dabei eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stockvideos nutzen, alles innerhalb eines professionellen Online-Video-Editors.

Wie schnell kann ich ein professionelles Ankündigungsvideo mit HeyGens Online-Plattform erstellen?

HeyGens effiziente Online-Plattform ermöglicht die schnelle Erstellung professioneller Ankündigungsvideos. Indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, verarbeitet HeyGens AI es schnell zu einem Video, komplett mit automatisch generierten Untertiteln und hochwertigen Voiceovers, was Ihre Videoproduktionszeit erheblich verkürzt.

