Erstellen Sie ein 60-sekündiges, helles und informatives Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie HeyGen die Erstellung von "Unternehmenswerbevideos" vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem ermutigenden, freundlichen Audioton, der die einfache Nutzung von fertigen "Vorlagen & Szenen" und dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor zur schnellen Produktion überzeugender Werbevideos zeigt.

Video Generieren