Unternehmenswerbevideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell Anzeigen mit AI

Erstellen Sie überzeugende Unternehmensanzeigen in Minuten mit unseren AI-gestützten Tools, die Ihre Skripte in dynamische Visuals verwandeln.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, helles und informatives Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie HeyGen die Erstellung von "Unternehmenswerbevideos" vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem ermutigenden, freundlichen Audioton, der die einfache Nutzung von fertigen "Vorlagen & Szenen" und dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor zur schnellen Produktion überzeugender Werbevideos zeigt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Video, das sich an digitale Marketingagenturen und Kreativdirektoren richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als "AI-Werbevideo-Ersteller" veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte hochmodern und visuell reichhaltig sein, begleitet von energetischer, moderner Hintergrundmusik. Zeigen Sie die nahtlose Integration von "AI-Avataren" und demonstrieren Sie die überlegene "Voiceover-Generierung", um mühelos wirkungsvolle, personalisierte Anzeigen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein schnelles 1-minütiges Video für E-Commerce-Manager und Social-Media-Spezialisten, das sich auf die Effizienz der Erstellung von "Videoanzeigen" für verschiedene Plattformen konzentriert. Der visuelle Stil sollte ansprechend und für den schnellen Konsum optimiert sein, untermalt von zeitgenössischer elektronischer Musik. Heben Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" und automatische "Untertitel/Beschriftungen" hervor, um wirkungsvolle "Social-Media-Anzeigen" zu erstellen, die auf allen Kanälen Resonanz finden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein anspruchsvolles 2-minütiges Video, das sich an Unternehmenskommunikationsteams und Markenmanager richtet und betont, wie HeyGen die Erstellung von polierten "Werbevideos" ermöglicht, die die Markenidentität wahren. Der visuelle Stil sollte autoritativ und elegant sein, ergänzt durch motivierende instrumentale Musik. Zeigen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion für konsistente Botschaften und die umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um visuelles Storytelling zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Unternehmenswerbevideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Werbevideos für Ihr Unternehmen mit unserem intuitiven AI-Werbevideo-Ersteller, der für Geschwindigkeit und Wirkung auf allen Plattformen ausgelegt ist.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie eine professionelle Videovorlage oder beginnen Sie mit einem Skript, um die Kernbotschaft Ihrer Anzeige zu definieren. Unsere Plattform macht es einfach, Ihren kreativen Prozess für eine wirkungsvolle Anzeige zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Visuals und Marke hinzu
Integrieren Sie Ihre Medienressourcen, passen Sie den Text an und fügen Sie einfach einen professionellen AI-Avatar hinzu, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Feinabstimmung der Elemente, um die einzigartige Identität Ihrer Marke widerzuspiegeln.
3
Step 3
Erstellen und verbessern Sie mit AI
Nutzen Sie AI-gestützte Tools, um Voiceovers zu generieren, dynamische Untertitel hinzuzufügen und den Fluss Ihrer Anzeige zu perfektionieren. Unsere intelligenten Funktionen sorgen dafür, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend für Social-Media-Anzeigen ist.
4
Step 4
Exportieren und veröffentlichen Sie Ihre Anzeige
Finalisieren Sie Ihre Anzeige mit Ein-Klick-Bearbeitung und exportieren Sie sie in optimalen Seitenverhältnissen für verschiedene Plattformen. Veröffentlichen Sie Ihr hochwertiges Werbevideo, um Ihr Zielpublikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenreferenz-Anzeigen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in leistungsstarke AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die Werbung Ihrer Marke aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den technischen Prozess der Erstellung von Werbevideos?

HeyGen vereinfacht den technischen Prozess der Erstellung von Werbevideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und AI-gestützten Tools. Sie können Szenen effizient zusammenstellen, Medien integrieren und mit Ein-Klick-Bearbeitungsfunktionen Branding anwenden, was die Erstellung professioneller Werbevideos für jedermann zugänglich macht.

Kann HeyGen mir helfen, schnell hochwertige Social-Media-Anzeigen zu erstellen?

Ja, HeyGen ist speziell darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Videoanzeigen für Social-Media-Plattformen schnell und in hoher Qualität zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl von Videovorlagen, realistische AI-Avatare und robuste Skriptgenerierungsfunktionen, um mühelos ansprechende Inhalte zu produzieren.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen zur Erstellung von Werbevideos?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-gestützte Tools zur Optimierung der Erstellung von Werbevideos, darunter realistische AI-Avatare und leistungsstarke Skriptgenerierung. Unsere Plattform ermöglicht auch nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung und professionelle Voiceover-Generierung, um Ihre Ideen in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Wie kann ich sicherstellen, dass die Identität meiner Marke in allen mit HeyGen erstellten Werbevideos konsistent ist?

HeyGen stellt sicher, dass die Markenidentität in all Ihren Unternehmenswerbevideo-Projekten durch umfassende automatische Branding-Kontrollen konsistent bleibt. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten einfach anwenden, um ein professionelles und kohärentes Erscheinungsbild für jedes erstellte Werbevideo zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo