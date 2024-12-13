Community Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Videos mit AI

Erstellen Sie ansprechende nutzergenerierte Videoinhalte mit nahtloser Anpassung durch unsere intuitiven Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das demonstriert, wie HeyGen als AI-Video-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit einem fröhlichen Audiotrack, der zeigt, wie einfach es ist, ein einfaches Skript in ein professionelles Video zu verwandeln, indem man Text-zu-Video aus einem Skript verwendet.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Video vor, das für Community-Manager konzipiert ist und verschiedene nutzergenerierte Videogeschichten ihrer Mitglieder hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und authentisch sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die die Stimmen der Community repräsentieren und ein Gefühl von gemeinsamer Identität und Zugehörigkeit fördern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams richtet und als Social-Media-Videoersteller fungiert, der schnell eine neue Produktfunktion präsentiert. Der visuelle Stil muss modern und auffällig sein, mit energetischer Hintergrundmusik, die HeyGens Vorlagen & Szenen nutzt, um Inhalte schnell für verschiedene Plattformen anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Erklärvideo, das auf Pädagogen und Trainer zugeschnitten ist und ein komplexes technisches Konzept detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, unterstützt von einer ruhigen, autoritativen menschlich klingenden AI-Sprachüberlagerung, die die Kraft der Sprachüberlagerungsgenerierung für detaillierte Anweisungen demonstriert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Community Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende nutzergenerierte Videoinhalte und erweitern Sie Ihre Community mit intuitiven AI-Tools, die Ihre Ideen in teilbare Videos verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit unserem AI-Video-Generator, um Ihre Ideen sofort in ein überzeugendes Skript zu verwandeln und die Grundlage für Ihr Community-Video zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren auswählen oder Ihre eigenen Medien hochladen, um die Geschichte Ihrer Community visuell zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihre Sprachüberlagerung
Nutzen Sie die Sprachüberlagerungsgenerierung, um Ihrem Video eine authentische, menschlich klingende Erzählung hinzuzufügen und sicherzustellen, dass die Botschaft Ihrer Community klar und ansprechend gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie alle notwendigen Videobearbeitungswerkzeuge anwenden, und exportieren Sie sie dann einfach, bereit zur Verbreitung über Ihre Social-Media-Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolge der Community hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, um die Erfolge der Mitglieder zu feiern und die positive Wirkung Ihrer Community zu zeigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um die Videoproduktion zu optimieren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI als AI-Video-Generator, um Skripte in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren und menschlich klingenden AI-Sprachüberlagerungen zu verwandeln. Dies vereinfacht den Produktionsprozess erheblich und ermöglicht es Ihnen, authentische Videoinhalte effizient zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen stehen für Videos zur Verfügung, die mit HeyGen erstellt wurden?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, darunter einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Vorlagen. Sie können Ihre Videos mit Branding-Optionen personalisieren und Inhalte aus einer umfassenden Stock-Medienbibliothek integrieren, um das gewünschte Aussehen zu erzielen.

Kann ich spezifische AI-Avatare und Sprachüberlagerungen in meinen HeyGen-Videos verwenden?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren und fortschrittlichen menschlich klingenden AI-Sprachüberlagerungen. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, die Präsentation Ihres Videos perfekt an Ihre Botschaft und Ihr Publikum anzupassen.

Wie schnell kann HeyGen ein gebrauchsfertiges Video erstellen?

Der AI-Video-Generator von HeyGen ist auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt. Durch die Nutzung seiner intuitiven Vorlagen und der Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität können Sie hochwertige Videos für verschiedene Zwecke, wie Erklärvideos oder Werbevideos, in deutlich verkürzter Zeit erstellen.

