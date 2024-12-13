Community Service Video Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Produzieren Sie mühelos professionelle Videos zur Gesundheitsaufklärung und öffentliche Bekanntmachungen mit AI-Avataren, die Ihre Botschaft zum Leben erwecken.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für gemeinnützige Organisationen und Gemeindeleiter, das zeigt, wie einfach es ist, wirkungsvolle Videos für den öffentlichen Dienst zu erstellen. Der visuelle Stil sollte aufbauend und dokumentarisch sein, reale Auswirkungen zeigen und von einer inspirierenden, klaren Stimme unterstützt werden. Heben Sie die Funktionen "Text-to-video from script" und "Voiceover generation" von HeyGen hervor, um die schnelle Inhaltserstellung zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine 45-sekündige öffentliche Bekanntmachung, die sich an lokale Regierungsbehörden und Gesundheitsaufklärer richtet. Dieses Video sollte einen informativen und klaren grafischen Stil haben, präsentiert von einem professionellen AI-Avatar, der wichtige Gesundheitsbotschaften übermittelt. Betonen Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens "AI avatars" und automatisch generierten "Untertiteln" für Barrierefreiheit in Ihren "community service video maker"-Projekten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein begeisterndes 90-sekündiges Anleitungsvideo für Freiwillige und kleine Gemeinschaftsgruppen, das ihnen zeigt, wie sie schnell "Videos erstellen" können, um Rekrutierung oder Veranstaltungswerbung zu fördern. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein und eine Montage von Gemeinschaftsaktivitäten mit fröhlicher Musik zeigen. Zeigen Sie die Einfachheit des Einstiegs mit HeyGens vielfältigen "Vorlagen & Szenen" und dem Zugriff auf die umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung".
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Social-Media-Video für Projektkoordinatoren in der Gemeinschaft, die Sponsoren oder Teilnehmer für ihre "Marketingvideos" suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, lebendig und prägnant sein, optimiert für verschiedene Plattformen. Demonstrieren Sie, wie HeyGens "Aspect-ratio resizing & exports" sicherstellt, dass Ihr Inhalt überall gut aussieht, während "Voiceover generation" Ihren kurzen, wirkungsvollen "Social-Media-Videos" einen professionellen Touch verleiht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Community Service Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle öffentliche Bekanntmachungen und Videos zur Gemeinschaftsbeteiligung in Minuten mit intuitiven Tools und AI-gestützten Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen oder fügen Sie einfach Ihr Skript ein, um die Text-to-Video-Funktionen von HeyGen für einen schnellen Start zu nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre visuellen und sprachlichen Elemente hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Stock-Medien auswählen oder realistische AI-Avatare einbinden, um Ihre Botschaft zum Gemeinschaftsdienst effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu
Stellen Sie die Zugänglichkeit und Wirkung sicher, indem Sie Ihrem Video automatische Untertitel hinzufügen, um Ihre wichtigen Informationen für alle Zielgruppen klar zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit, ein breites Publikum durch Social-Media-Videos und andere Plattformen zu erreichen, um Videos mit Wirkung zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Gemeinschaftsbeteiligung und Unterstützung

.

Entwickeln Sie kraftvolle, motivierende Videos, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Freiwilligenbeteiligung, Fundraising und breite Unterstützung der Gemeinschaft für Ihre Sache fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für Gemeinschaftsengagement?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Videos direkt aus Text zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, und HeyGen produziert ansprechende Videos mit realistischer Voiceover-Generierung, perfekt für Gesundheitsaufklärung und Gemeinschaftsdienst-Initiativen.

Kann HeyGen effizient bei der Erstellung von Social-Media-Videos helfen?

Absolut. HeyGen bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche mit einer Vielzahl von Vorlagen, um schnell Social-Media-Videos zu produzieren. Es beinhaltet auch die automatische Erstellung von Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt plattformübergreifend zugänglich und professionell ist.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für Marketingvideos?

HeyGen bietet Nutzern umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Marketingvideos zu integrieren. Zusätzlich können Sie auf eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek zugreifen, um Ihren Inhalt weiter anzupassen und Markenkonsistenz zu wahren.

Unterstützt HeyGen verschiedene Methoden zur Videoerstellung?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger Video-Maker, der mehrere Erstellungsmethoden unterstützt, einschließlich Text-to-Video aus einem Skript. Sie können auch Bildschirmaufnahmefunktionen direkt innerhalb der Plattform nutzen, um dynamische und informative Inhalte zu erstellen, was es zu einer umfassenden Lösung macht, um Videos für unterschiedliche Bedürfnisse zu erstellen.

