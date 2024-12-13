Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Gemeinschaftsorganisatoren richtet und zeigt, wie einfach sie eine starke Online-Präsenz aufbauen können. Der visuelle Stil sollte lebhaft und farbenfroh sein, mit schnellen Schnitten von vielfältigen Gemeinschaftsaktivitäten, begleitet von einer energetischen, freundlichen AI-Stimme. Heben Sie die Fähigkeiten von HeyGen als leistungsstarken "Community-Promo-Video-Maker" hervor, indem Sie die schnelle Nutzung seiner "Vorlagen & Szenen" und der umfangreichen "Video-Vorlagen"-Bibliothek demonstrieren, um in wenigen Minuten ansprechende Inhalte zu erstellen.

Video Generieren