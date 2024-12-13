Community-Programm-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Videos

Erstellen Sie schnell ansprechende Videos für Gemeinschaftsprogramme. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Geschichte in Minuten zu erzählen.

Ein herzerwärmendes 30-sekündiges Werbevideo wird für potenzielle Freiwillige und lokale Bewohner benötigt, um die tiefgreifende Wirkung eines Gemeinschaftsprogramms zu zeigen. Dieser "inspirierende Gemeinschaftsinhalt" profitiert von HeyGens Text-zu-Video-Funktion mit Skript- und Voiceover-Generierung, präsentiert in einem lebhaften visuellen Stil mit dynamischen Szenen der Gemeinschaftsinteraktion und einer freundlichen, ermutigenden Stimme.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können wir eine neue lokale Initiative effektiv Regierungsbeamten und potenziellen Geldgebern erklären? Indem wir ein informatives 45-sekündiges Erklärvideo mit HeyGens AI-Avataren und Vorlagen & Szenen erstellen. Dieser Ansatz der "AI-generierten Videos" sorgt für eine professionelle und klare Präsentation, mit sauberen Grafiken und einem autoritativen, aber zugänglichen AI-Avatar, der die Ziele und Vorteile der Initiative detailliert darstellt.
Beispiel-Prompt 2
Um die Aufmerksamkeit von jungen Erwachsenen und Social-Media-Nutzern zu gewinnen, ist ein dynamisches 15-sekündiges ansprechendes Social-Media-Promo für unser bevorstehendes Gemeinschaftsevent unerlässlich. HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und Untertitel/Beschriftungen werden entscheidend sein, um dieses schnelle visuelle Erlebnis zu optimieren, mit einem trendigen Soundtrack und einem sympathischen "sprechenden Kopf" AI-Avatar, der wichtige Informationen mit energetischen schnellen Schnitten liefert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine berührende 60-sekündige Wirkungsgeschichte für die breite Öffentlichkeit und potenzielle Begünstigte, die die tiefgreifenden positiven Veränderungen durch ein Gemeinschaftsprogramm veranschaulicht, unter Nutzung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Text-zu-Video aus Skript. Das Video sollte einen einfühlsamen, dokumentarischen visuellen Ansatz mit einer sanften Stimme annehmen, durchsetzt mit Textzeugnissen auf dem Bildschirm, die das Wesen des "AI-Storytellings" verkörpern, um echte Emotionen und realen Nutzen zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Community-Programm-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für Ihre Gemeinschaftsprogramme mit AI, indem Sie Ihre Botschaft in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript in die Plattform eingeben oder einfügen. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihre Worte in dynamische Videoinhalte um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Präsentation
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder durchsuchen Sie unsere professionell gestalteten Videovorlagen, um den perfekten visuellen Ton für Ihr Gemeinschaftsprogramm festzulegen.
3
Step 3
Fügen Sie benutzerdefinierte Verbesserungen hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, integrieren Sie Ihr Logo oder generieren Sie automatisch Untertitel und Beschriftungen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Community-Programm-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren digitalen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten der Gemeinschaft

.

Heben Sie die positiven Auswirkungen und Erfolgsgeschichten Ihrer Gemeinschaftsprogramme durch ansprechende und professionelle AI-generierte Videos hervor.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreative Videoproduktion für soziale Medien verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Social-Media-Promos zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie nutzt. Sie können Text mühelos in Video umwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare verwenden, was die visuelle Attraktivität und Reichweite Ihres Inhalts erheblich steigert.

Welche kreativen Assets und Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Assets, darunter diverse Videovorlagen sowie reichhaltige Grafiken und Animationen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess, sodass Sie mühelos professionelle Videos erstellen können.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigem Videoinhalt?

HeyGen macht es einfach, mehrsprachige Inhalte zu produzieren, indem es robuste Voiceovers und automatische Untertitel und Beschriftungen für Ihre Videos anbietet. Sie können Ihr Skript eingeben und HeyGen generiert synchronisierte Audio- und Textinhalte, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft effektiv ein globales Publikum erreicht.

Kann HeyGen mir helfen, professionelle Videos effizient zu produzieren?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Zeit bei der Videoproduktion zu sparen, durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und AI-Videotools. Es rationalisiert die Produktion hochwertiger, professioneller Videos, sodass Content-Ersteller und Unternehmen ihre Video-Content-Strategieziele schnell erreichen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo