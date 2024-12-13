Community Outreach Video Maker: Engagieren Sie Ihr Publikum

Erstellen Sie social-ready Videos mit realistischen AI-Avataren für authentische Community-Verbindungen.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges informatives Video für vielbeschäftigte Community-Organisatoren und Mitarbeiter von Non-Profit-Organisationen, das zeigt, wie sie schnell Community-Updates generieren können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, ergänzt durch eine freundliche AI-Stimme. Präsentieren Sie HeyGens Fähigkeit, Texte in Videos umzuwandeln, und nutzen Sie AI-Avatare für eine vielfältige Darstellung, um als effizienter AI-Skript-zu-Video-Generator zu fungieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingleiter für Community-Initiativen richtet und die Kraft von AI-Videos bei der Gestaltung einer wirkungsvollen Community-Engagement-Kampagne veranschaulicht. Die visuellen Elemente sollten ansprechend und modern sein und diverse AI-Avatare in verschiedenen HeyGen-Vorlagen und Szenen zeigen. Heben Sie die Einfachheit hervor, mit der man mit HeyGens Größenanpassung und Exporten videos für soziale Medien erstellen kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges technisches Tutorial für technikaffine Content-Ersteller und Videoproduzenten in öffentlichen Dienstleistungsorganisationen, das den gesamten Prozess der Videogenerierung detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen schrittweisen visuellen Stil mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, unterstützt von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Betonen Sie, wie Untertitel/Untertitel automatisch für Barrierefreiheit generiert werden, um den Video-Editing- und Transkriptions-Workflow zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges warmes und authentisches Video für Kommunikationsteams der lokalen Regierung und Community-Leiter, das sich darauf konzentriert, wie man personalisierte Videobotschaften für spezifische Community-Gruppen erstellt. Der professionelle visuelle Stil sollte durchgehend konsistente Branding-Kontrollen aufrechterhalten. Nutzen Sie HeyGens AI-Sprachgenerierung, um klare Botschaften zu übermitteln und sicherzustellen, dass jedes personalisierte Video direkt und relevant für das beabsichtigte Publikum ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man einen Community Outreach Video Maker verwendet

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Community-Engagement-Videos mit AI, indem Sie Ihre Botschaft in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln, die für jede Plattform bereit sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Botschaft. Unser AI-Skript-zu-Video-Generator erweckt dann Ihre Worte zum Leben.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihrem Community-Outreach-Video eine menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Medien hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihrer Organisation, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit Ihrer Identität übereinstimmt, indem Sie unsere intuitiven Branding-Kontrollen verwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie social-ready Videos
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren und so social-ready Videos erstellen, die perfekt für jede Plattform optimiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Community-Impact-Geschichten

.

Heben Sie die positiven Auswirkungen Ihrer Initiativen hervor, indem Sie Community-Erfolgsgeschichten durch überzeugende AI-Videos präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert der Prozess von HeyGen zur Erstellung von AI-Videos aus einem Skript?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Skript-zu-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Text in professionelle Videos zu verwandeln. Seine End-to-End-Videogenerierungsfähigkeit kombiniert hochwertige AI-Sprachüberlagerungen, dynamische visuelle Elemente und AI-Avatare, um effizient social-ready Videos zu produzieren.

Bietet HeyGen Branding-Kontrollen für personalisierte Videos?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jede Marketingvideoproduktion perfekt mit Ihren etablierten Markenrichtlinien übereinstimmt.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare Community-Outreach-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, um überzeugende Community-Outreach-Videos zu erstellen, die eine wirkungsvolle Community-Engagement fördern. Diese realistischen AI-Avatare können Ihre Botschaft mit ausdrucksstarken Sprachüberlagerungen übermitteln, wodurch Ihr Inhalt für Ihr Publikum ansprechender und nachvollziehbarer wird.

Können Anfänger mit HeyGen wirkungsvolle Videos erstellen?

Ja, HeyGen ist mit einem benutzerfreundlichen Editor ausgestattet und bietet zahlreiche Videovorlagen, um den Erstellungsprozess zu vereinfachen. Dies ermöglicht es jedem, schnell social-ready Videos für Marketing oder Community-Outreach zu produzieren, ohne umfangreiche Video-Editing-Erfahrung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo