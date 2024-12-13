Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das ein bevorstehendes Gemeinschaftsaufräumereignis bewirbt und sich an lokale Bewohner und potenzielle Freiwillige richtet. Der visuelle Stil sollte hell und hoffnungsvoll sein, mit schnellen Schnitten von Menschen, die aktiv einen Unterschied machen, untermalt von einer ermutigenden Hintergrundmusik und einer freundlichen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird. Dieses social-ready Video soll zur Teilnahme an unseren Gemeinschaftsinitiativen inspirieren.

