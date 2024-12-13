Community-Wissensvideo-Ersteller: Erstellen Sie fesselnde Inhalte

Generieren Sie ansprechende Erklärvideos und Schulmarketingmaterialien mit realistischen AI-Avataren, die Text in dynamische visuelle Geschichten verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Community-Wissensvideo, das als Video-Newsletter für die erweiterte Schulgemeinschaft, einschließlich Eltern, Lehrer und Alumni, formatiert ist. Präsentiert mit einer klaren, professionellen Stimme, die durch HeyGens Voiceover-Funktion generiert wird, um wichtige Updates zu teilen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für Schüler, das komplexe Konzepte mit dynamischen Visuals und einem fesselnden Audiostil vereinfacht. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für ein professionelles Finish.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein fesselndes 15-sekündiges Social-Media-Video mit AI-Videotools, um potenzielle Spender für eine Fundraising-Kampagne zu inspirieren. Verwenden Sie schnelle Visuals, eindrucksvolle Musik und klar angezeigte Untertitel, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Community-Wissensvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für Ihre Community, Schule oder Organisation, um Wissen, Ankündigungen und Geschichten mit unserer intuitiven Plattform zu teilen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Projektgrundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionell gestalteten Vorlage oder nutzen Sie den AI-Drehbuchautor, um fesselnde Inhalte zu generieren, die einen soliden Start für Ihr Video bieten.
2
Step 2
Anpassen mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie realistische AI-Avatare einbinden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Charakteren, um Ihre Community oder Schule effektiv darzustellen.
3
Step 3
Verbessern mit Visuals und Stimme
Integrieren Sie dynamische Visuals aus unserer umfangreichen Stock-Medienbibliothek und fügen Sie professionelle Voiceovers oder AI-Text-zu-Sprache für eine kristallklare Erzählung hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Ihres Videos
Exportieren Sie Ihr poliertes Video in verschiedenen Formaten, um sicherzustellen, dass es perfekt für Plattformen wie soziale Medien dimensioniert ist und bereit für die nahtlose Verteilung an Ihr Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wissen über soziale Medien verbreiten

Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um Community-Nachrichten, Updates und Bildungsinhalte effektiv über verschiedene Plattformen zu teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Marketingvideos unserer Schule verbessern?

HeyGen dient als herausragender Bildungs-Videoersteller, der es Schulen ermöglicht, ansprechende Marketingvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie professionell gestaltete Vorlagen, realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceovers, um überzeugende Inhalte für soziale Medien und die Schulgemeinschaft zu produzieren.

Welche kreativen AI-Videotools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen ist eine leistungsstarke Videoproduktionsplattform, ausgestattet mit fortschrittlichen AI-Videotools. Sie können einen AI-Drehbuchautor nutzen, um fesselnde Inhalte zu erstellen, Text in Sprache mit realistischen AI-Stimmen umzuwandeln und sogar anpassbare AI-Avatare mit einem Charakter-Builder einsetzen, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung verschiedener Arten von Community-Wissensvideos?

Absolut, HeyGen fungiert als vielseitiger Community-Wissensvideo-Ersteller, ideal für die Erstellung von Erklärvideos und anderen informativen Inhalten. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, kombiniert mit einer umfangreichen Stock-Medienbibliothek und anpassbaren Vorlagen, macht die Videoproduktion für jeden Zweck zugänglich.

Kann HeyGen helfen, die Markenidentität in Bildungsinhalten zu wahren?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die sicherstellen, dass Ihre Bildungsinhalte, Marketingvideos und animierten Präsentationen stets die Identität Ihrer Institution widerspiegeln. Als webbasiertes Tool erleichtert es auch die einfache Zusammenarbeit und beinhaltet Funktionen wie automatische Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit.

