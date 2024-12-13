Erstellen Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Video für lokale Bewohner, das den Erfolg einer kürzlich durchgeführten Gemeinschaftsaufräumaktion zeigt, um mehr Freiwillige zur Teilnahme zu ermutigen. Der visuelle Stil sollte hell und positiv sein, mit Vorher-Nachher-Aufnahmen, während die Audio eine aufbauende Soundtrack mit klarer Erzählung bietet, verstärkt durch HeyGens Voiceover-Generierung, um das Storytelling wirkungsvoll zu gestalten und das Gemeinschaftsengagement zu fördern.

Video Generieren