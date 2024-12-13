Community Benefit Video Generator: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Ermöglichen Sie gemeinnützigen Organisationen, professionelle Videos für öffentliche Aufklärungskampagnen mit AI-Avataren zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie für eine gemeinnützige Organisation einen überzeugenden 45-sekündigen Spendenaufruf, der sich an potenzielle Spender und Unternehmenssponsoren richtet. Dieses Video sollte einen emotionalen und inspirierenden visuellen Stil verwenden, mit aufbauender Hintergrundmusik und einem professionellen AI-Avatar, der die Kernbotschaft übermittelt und die wichtige Arbeit der gemeinnützigen Organisation hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Video wird für jüngere Zielgruppen und Studenten benötigt, um neue Freiwillige durch kraftvolle Erzählmomente zu gewinnen. Der visuelle Stil muss schnelllebig mit lebendigen Farben und einem mitreißenden Soundtrack sein, wobei HeyGens Untertitel/Captions verwendet werden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Handlungsaufforderungen effektiv hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Um Stakeholder und Fördergeber effektiv einzubinden, entwickeln Sie ein 90-sekündiges professionelles Video, das überzeugende Erfolgsgeschichten und Testimonials aus einer Gemeinschaftsinitiative zeigt. Diese Videoproduktion sollte einen authentischen, dokumentarischen visuellen Stil annehmen, unterstützende Medien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Support einbeziehen und fesselnde Erzählungen präzise mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript erstellen, um eine polierte und wirkungsvolle Präsentation zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Community Benefit Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie die Mission Ihrer gemeinnützigen Organisation mühelos in überzeugende Videogeschichten, die Engagement und Unterstützung für öffentliche Aufklärungskampagnen und Fundraising-Bemühungen fördern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Videoskript in den Generator einfügen. Unsere AI wandelt Ihren Text automatisch in ansprechende gesprochene Inhalte um und vereinfacht so Ihren Videoproduktionsprozess.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren, oder wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage, die dem Ton und Ziel Ihrer Organisation entspricht, für ein kraftvolles Storytelling.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Passen Sie Ihr Video mit den einzigartigen Markensteuerungen Ihrer Organisation an, einschließlich Logos, Farben und Schriftarten, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild für Ihre öffentlichen Aufklärungskampagnen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit hinzufügen, und exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über alle Ihre digitalen Kanäle, um Ihre Fundraising-Bemühungen zu verstärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum

.

Entwickeln Sie inspirierende und aufbauende Videos, um emotional mit Unterstützern, Freiwilligen und der breiteren Gemeinschaft in Kontakt zu treten und Engagement und Wohlwollen zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion und das Storytelling für Organisationen?

HeyGens AI-Videogenerator ermöglicht es gemeinnützigen Organisationen, professionelle Videos effizient zu produzieren. Nutzer können AI-Avatare und die Text-zu-Video-Erstellung aus einem einfachen Skript nutzen, um Storytelling für öffentliche Aufklärungskampagnen und Fundraising zugänglich zu machen, ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse.

Kann HeyGen bei der Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen für spezifische Markensteuerungen helfen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, die es Nutzern ermöglichen, ihre Logos, Farben und Schriftarten in benutzerdefinierte Vorlagen zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Videoproduktionen eine konsistente Markenidentität über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg beibehalten.

Was macht HeyGen zu einem benutzerfreundlichen AI-Videogenerator für vielfältige Bedürfnisse?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken Text-zu-Video-Erstellungsfunktionen. Von der Skripterstellung bis zum finalen Output vereinfacht die Plattform komplexe Aufgaben und ist somit ein idealer Community Benefit Video Generator für Erklärvideo-Inhalte oder schnelle Social-Media-Updates.

Wie können HeyGens AI-Avatare professionelle Videos verbessern?

HeyGens vielfältige Auswahl an AI-Avataren kann fesselnde Erzählungen für jedes Videoprojekt liefern. Sie erwecken das Storytelling zum Leben, perfekt für ansprechende Erklärvideo-Inhalte oder wirkungsvolle öffentliche Aufklärungskampagnen, und sorgen für eine polierte und professionelle Präsentation ohne traditionelle Filmaufnahmen.

