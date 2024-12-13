Kommerzieller Videoersteller: Erstellen Sie sofort beeindruckende Anzeigen

Produzieren Sie mühelos wirkungsvolle Videoanzeigen und Marketingvideos, um Ihr Geschäft mit anpassbaren Vorlagen und leistungsstarker Sprachgenerierung zu fördern.

Erstellen Sie eine lebendige 30-sekündige Videoanzeige, die sich an Kleinunternehmer richtet und eine neue Produkteinführung mit schnellen Schnitten, mitreißender Musik und klaren On-Screen-Texten für soziale Medien präsentiert. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell ein auffälliges Werbevideo zusammenzustellen, das sofortige Interaktion fördert und Ihr Geschäft wachsen lässt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Stellen Sie sich ein anspruchsvolles 45-sekündiges Werbevideo vor, das für Marketingmanager in mittelständischen Unternehmen konzipiert ist und den einzigartigen Wert Ihres Unternehmens mit einem eleganten visuellen Stil, einer warmen Farbpalette, inspirierender Hintergrundmusik und einem professionellen AI-Avatar vermittelt, der die wichtigsten Botschaften überbringt. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um ein poliertes Marketingvideo zu erstellen, das anpassbares Branding verstärkt und das Unternehmensimage stärkt.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Marketingvideo für E-Commerce-Unternehmen, um einen komplexen neuen Service vorzustellen, mit animierten Elementen, einer freundlichen Erklärstimme und wichtigen Untertiteln, um einen starken Handlungsaufruf hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens "Sprachgenerierung" und "Untertitel", um Informationen zu vereinfachen und dieses Video-Werkzeug für die Zielgruppe zugänglich und effektiv zu machen.
Produzieren Sie einen dynamischen 15-sekündigen Werbeclip für Freiberufler und Content-Ersteller, der für schnelles Teilen auf verschiedenen Plattformen konzipiert ist, mit einem trendigen visuellen Stil, energetischer Hintergrundmusik und modernen Grafiken aus einer umfassenden Medienbibliothek. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um mühelos vielseitige Videoanzeigen mit wirkungsvollem Stock-Content zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der kommerzielle Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende kommerzielle Videos und Videoanzeigen mit unserer leistungsstarken, intuitiven Plattform, die darauf ausgelegt ist, Ihr Geschäft zu fördern und Ihre Zielgruppe zu erreichen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Video
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von Videovorlagen oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken. Fügen Sie einfach Szenen hinzu und strukturieren Sie Ihr Werbevideo.
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Werbevideo mit unserem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Integrieren Sie Ihre Markenassets, fügen Sie professionellen Stock-Content hinzu und wählen Sie mitreißende Musik, um Ihr Video einzigartig zu machen.
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Funktionen
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Werbevideos mit modernsten AI-Funktionen. Erzeugen Sie natürlich klingende AI-Sprachüberlagerungen und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu steigern.
Step 4
Exportieren und Teilen
Überprüfen Sie Ihr Werbevideo, um sicherzustellen, dass es Ihren Standards entspricht. Exportieren Sie dann Ihr fertiges Video mühelos in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung auf all Ihren sozialen Medienplattformen, um Ergebnisse zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge mit AI-Videos

Erstellen Sie ansprechende Testimonial-Videos, um Vertrauen aufzubauen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen effektiv neuen Kunden zu vermarkten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung kommerzieller Videos vereinfachen?

HeyGen revolutioniert die Erstellung kommerzieller Videos durch einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen. Benutzer können mühelos überzeugende kommerzielle Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität erstellen, was den gesamten Produktionsprozess vereinfacht.

Unterstützt HeyGen individuelles Branding für Marketingvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfach anwenden und aus anpassbaren Vorlagen wählen, um ein konsistentes Branding in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoanzeigen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, um Ihre Videoanzeigen erheblich zu verbessern. Mit AI-Avataren, realistischer AI-Sprachgenerierung und automatischen Untertiteln können Sie ansprechende und zugängliche Videoanzeigen erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse erzielen.

Kann HeyGen helfen, dass meine kommerziellen Videos soziale Medienplattformen effektiv erreichen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, dass Ihre kommerziellen Videos auf verschiedenen sozialen Medienplattformen erfolgreich sind. Es umfasst Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für verschiedene Plattformen sowie eine umfassende Medienbibliothek mit Stock-Content, um Ihre Kreationen zu bereichern und starke Handlungsaufrufe einzuschließen.

