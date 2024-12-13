Werbevideo-Generator: Erstellen Sie Anzeigen, die konvertieren
Verwandeln Sie Ihr Skript mühelos in ansprechende Videoanzeigen und steigern Sie den Umsatz mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Produktvideo, das speziell für Marketingteams entwickelt wurde, die innovative neue Produkte einführen. Dieses Video wird einen modernen, eleganten visuellen Stil aufweisen, der dynamische Übergänge und hochwertiges Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen integriert, um wichtige Produkteigenschaften hervorzuheben. Die Erzählung, die über Text-zu-Video aus einem Skript erstellt wird, wird einen professionellen Ton beibehalten und demonstrieren, wie HeyGen die Erstellung von hochwertigen Werbevideos vereinfacht. Es sollte mit einem starken Aufruf zum Handeln enden, der für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis angepasst ist.
Erstellen Sie ein lebendiges 15-sekündiges UGC-Style-Video speziell für Social-Media-Marketer, die schnell ansprechende Kurzform-Inhalte erstellen möchten. Das Video sollte eine authentische, energiegeladene und leicht informelle visuelle Ästhetik haben, die echte Nutzerbewertungen nachahmt. Es wird die Vorlagen & Szenen von HeyGen für eine schnelle Zusammenstellung nutzen, mit dynamischen Untertiteln/Überschriften auf dem Bildschirm, um auch ohne Ton Aufmerksamkeit zu erregen, zusammen mit einer peppigen Text-zu-Video-Sprachsynthese. Diese Aufforderung betont die Erstellung von trendigen Social-Media-Videos, die authentisch wirken und das Engagement steigern.
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges AI-Werbegenerator-Video für Unternehmen oder Agenturen, die einen Werbespot mit einem hochwertigen, filmischen Gefühl erstellen möchten, während sie eine kostengünstige Lösung beibehalten. Das Video wird fortschrittliche AI-Avatare von HeyGen in professionellen Umgebungen einsetzen, um eine überzeugende Erzählung zu liefern. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, ergänzt durch reiche Hintergrundmusik und einen nahtlosen Fluss von Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Eine klare, autoritative Stimme, verstärkt durch die Sprachsynthese von HeyGen aus einem detaillierten Skript, wird den Wert des Produkts unterstreichen und den mühelosen Prozess der Erstellung von Werbevideos hervorheben.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellung leistungsstarker Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Werbevideos und Videoanzeigen mit AI, um das Publikum zu fesseln und höhere Konversionsraten zu erzielen.
Ansprechende Social-Media-Werbespots.
Erstellen Sie schnell auffällige Social-Media-Videos und Clips, die perfekt für gebrandete Inhalte und die Erreichung eines breiteren Publikums sind.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von hochwertigen Werbevideoanzeigen?
Die fortschrittliche AI-Technologie von HeyGen rationalisiert den gesamten Produktionsprozess von Videoanzeigen, sodass Sie Ideen mit intuitiven Bearbeitungswerkzeugen und einer umfangreichen Bibliothek anpassbarer Vorlagen in polierte Werbevideoanzeigen verwandeln können. Dies ermöglicht eine mühelose Erstellung von Werbevideos, selbst für diejenigen ohne vorherige Bearbeitungserfahrung.
Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender Produktvideos?
HeyGen bietet leistungsstarke AI-gestützte Werkzeuge, darunter lebensechte AI-Avatare und menschenähnliche Text-zu-Sprache-Fähigkeiten, um dynamische Produktvideos zu erstellen. Sie können auch Stock-Videos, vielfältige Musikauswahl und kinetische Typografie integrieren, um wirklich überzeugende Marketinginhalte zu schaffen.
Kann HeyGen Unternehmen dabei helfen, konsistent gebrandete Social-Media-Videos zu erstellen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine starke Markenidentität in all Ihren Social-Media-Videos beizubehalten, indem Sie Ihre Markenfarben, Schriftarten und Logos einfach integrieren. Dies gewährleistet konsistente, professionelle gebrandete Inhalte, die effektiv bei Ihrer Zielgruppe ankommen.
Wie können die AI-Avatare und Sprachsynthesen von HeyGen die Wirkung meiner Videoanzeigen steigern?
Die AI-Avatare von HeyGen bieten realistische visuelle Darstellungen und Ausdrücke, während die Text-zu-Sprache-Funktion menschenähnliche Sprachsynthesen in mehreren Sprachen generiert, wodurch Ihre Videoanzeigen ansprechender und nachvollziehbarer werden. Diese fortschrittliche AI-Technologie ist darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu erregen und die Gesamtwirkung Ihrer Videoanzeigen zu verstärken.