Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist, die ihre Online-Präsenz stärken und die Konversionsraten erhöhen möchten. Dieses lebhafte und freundliche Video zeigt einen sympathischen AI-Avatar, der präsentiert, wie mühelos sie mit dem benutzerfreundlichen Video-Werbemacher von HeyGen professionelle Videoanzeigen erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit leuchtenden Farben und einfachen Animationen, ergänzt durch eine warme, menschliche Stimme, die direkt aus einem Skript generiert wird und die Fähigkeit von HeyGen zur Sprachsynthese demonstriert.

