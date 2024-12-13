Werbevideo-Generator: Erstellen Sie Anzeigen, die konvertieren

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist, die ihre Online-Präsenz stärken und die Konversionsraten erhöhen möchten. Dieses lebhafte und freundliche Video zeigt einen sympathischen AI-Avatar, der präsentiert, wie mühelos sie mit dem benutzerfreundlichen Video-Werbemacher von HeyGen professionelle Videoanzeigen erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit leuchtenden Farben und einfachen Animationen, ergänzt durch eine warme, menschliche Stimme, die direkt aus einem Skript generiert wird und die Fähigkeit von HeyGen zur Sprachsynthese demonstriert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein fesselndes 45-sekündiges Produktvideo, das speziell für Marketingteams entwickelt wurde, die innovative neue Produkte einführen. Dieses Video wird einen modernen, eleganten visuellen Stil aufweisen, der dynamische Übergänge und hochwertiges Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen integriert, um wichtige Produkteigenschaften hervorzuheben. Die Erzählung, die über Text-zu-Video aus einem Skript erstellt wird, wird einen professionellen Ton beibehalten und demonstrieren, wie HeyGen die Erstellung von hochwertigen Werbevideos vereinfacht. Es sollte mit einem starken Aufruf zum Handeln enden, der für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis angepasst ist.
Erstellen Sie ein lebendiges 15-sekündiges UGC-Style-Video speziell für Social-Media-Marketer, die schnell ansprechende Kurzform-Inhalte erstellen möchten. Das Video sollte eine authentische, energiegeladene und leicht informelle visuelle Ästhetik haben, die echte Nutzerbewertungen nachahmt. Es wird die Vorlagen & Szenen von HeyGen für eine schnelle Zusammenstellung nutzen, mit dynamischen Untertiteln/Überschriften auf dem Bildschirm, um auch ohne Ton Aufmerksamkeit zu erregen, zusammen mit einer peppigen Text-zu-Video-Sprachsynthese. Diese Aufforderung betont die Erstellung von trendigen Social-Media-Videos, die authentisch wirken und das Engagement steigern.
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges AI-Werbegenerator-Video für Unternehmen oder Agenturen, die einen Werbespot mit einem hochwertigen, filmischen Gefühl erstellen möchten, während sie eine kostengünstige Lösung beibehalten. Das Video wird fortschrittliche AI-Avatare von HeyGen in professionellen Umgebungen einsetzen, um eine überzeugende Erzählung zu liefern. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, ergänzt durch reiche Hintergrundmusik und einen nahtlosen Fluss von Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Eine klare, autoritative Stimme, verstärkt durch die Sprachsynthese von HeyGen aus einem detaillierten Skript, wird den Wert des Produkts unterstreichen und den mühelosen Prozess der Erstellung von Werbevideos hervorheben.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Werbevideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen und Produktvideos mit AI-gestützten Werkzeugen. Verwandeln Sie Ihre Ideen in polierte Werbespots in Minuten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Vision
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder Ihrer Idee. Unser AI-Werbegenerator verwandelt Ihren Text in einen ersten Videovorentwurf und legt den Grundstein für Ihre überzeugende Anzeige.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Personalisieren Sie Ihre Werbung, indem Sie Ihre einzigartigen Markenfarben, Schriftarten und Logos integrieren. Unsere intuitiven Bearbeitungswerkzeuge sorgen dafür, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
3
Step 3
Wählen Sie Verbesserungen
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie AI-Avatare integrieren, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stilen, um eine dynamische und ansprechende Werbung zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung im Seitenverhältnis, um Ihr Video für verschiedene Plattformen anzupassen. Exportieren Sie Ihre polierte Videoanzeige und teilen Sie sie in sozialen Medien, um Ihr Publikum zu begeistern und Konversionen zu steigern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Kundenreferenzvideos

Erstellen Sie überzeugende Erfolgsgeschichten von Kunden und Produktvideos mit AI, um Vertrauen aufzubauen und den Umsatz Ihres Unternehmens zu steigern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von hochwertigen Werbevideoanzeigen?

Die fortschrittliche AI-Technologie von HeyGen rationalisiert den gesamten Produktionsprozess von Videoanzeigen, sodass Sie Ideen mit intuitiven Bearbeitungswerkzeugen und einer umfangreichen Bibliothek anpassbarer Vorlagen in polierte Werbevideoanzeigen verwandeln können. Dies ermöglicht eine mühelose Erstellung von Werbevideos, selbst für diejenigen ohne vorherige Bearbeitungserfahrung.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender Produktvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-gestützte Werkzeuge, darunter lebensechte AI-Avatare und menschenähnliche Text-zu-Sprache-Fähigkeiten, um dynamische Produktvideos zu erstellen. Sie können auch Stock-Videos, vielfältige Musikauswahl und kinetische Typografie integrieren, um wirklich überzeugende Marketinginhalte zu schaffen.

Kann HeyGen Unternehmen dabei helfen, konsistent gebrandete Social-Media-Videos zu erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine starke Markenidentität in all Ihren Social-Media-Videos beizubehalten, indem Sie Ihre Markenfarben, Schriftarten und Logos einfach integrieren. Dies gewährleistet konsistente, professionelle gebrandete Inhalte, die effektiv bei Ihrer Zielgruppe ankommen.

Wie können die AI-Avatare und Sprachsynthesen von HeyGen die Wirkung meiner Videoanzeigen steigern?

Die AI-Avatare von HeyGen bieten realistische visuelle Darstellungen und Ausdrücke, während die Text-zu-Sprache-Funktion menschenähnliche Sprachsynthesen in mehreren Sprachen generiert, wodurch Ihre Videoanzeigen ansprechender und nachvollziehbarer werden. Diese fortschrittliche AI-Technologie ist darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu erregen und die Gesamtwirkung Ihrer Videoanzeigen zu verstärken.

