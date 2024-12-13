Kommerzieller Trends-Videoersteller: Steigern Sie Ihre Kampagnen

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Marketingvideo für kleine Unternehmen, das zeigt, wie sie mit HeyGens AI-Videoersteller einfach professionelle Marketingvideos erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und freundlich sein, mit einer klaren, beruhigenden Stimme, die von einem ansprechenden AI-Avatar bereitgestellt wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Produktvideo für Kreativteams, das zeigt, wie man Produktvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen mit HeyGen optimiert. Der Fokus liegt auf visuell reichhaltigem Inhalt, dynamischen Kamerawinkeln und perfektem Framing, das durch HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte erreicht wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-Sekunden-Werbevideo für Geschäftsinhaber, das zeigt, wie man wirkungsvolle Werbevideos erstellt, die ihre Markenelemente verstärken. Integrieren Sie elegante, professionelle Visuals und eine kraftvolle, maßgeschneiderte Sprachgenerierung, die den einzigartigen Ton ihrer Marke einfängt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kommerzielle Trends-Videoersteller funktioniert

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle kommerzielle Videos und Videoanzeigen, indem Sie die neuesten Trends mit unserem intuitiven AI-Videoersteller nutzen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt effizient, indem Sie aus einer Vielzahl von "Vorlagen & Szenen" wählen, die speziell für ansprechende "kommerzielle Videos" entwickelt wurden.
2
Step 2
Wenden Sie Ihr Branding an
Bewahren Sie eine konsistente Markenidentität in all Ihren "Videoanzeigen", indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" auf Ihr Video anwenden.
3
Step 3
Fügen Sie AI-gestützte Elemente hinzu
Heben Sie Ihre "kommerziellen Videos" hervor, indem Sie dynamische "AI-Avatare" integrieren, um Ihre Botschaft mit Wirkung und Professionalität zu übermitteln.
4
Step 4
Exportieren und Optimieren
Finalisieren Sie Ihre "Marketingvideos", indem Sie "Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" nutzen, um eine perfekte Wiedergabe auf jeder Plattform zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Produktvideos und ansprechende Inhalte, um Vertrauen aufzubauen und den Verkauf zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender kommerzieller Videos helfen?

HeyGens AI-Videoersteller vereinfacht die Erstellung ansprechender kommerzieller Videos, sodass Marketingfachleute effizient hochwertige Videoanzeigen produzieren können. Unsere Plattform nutzt leistungsstarke AI-Funktionen, um den gesamten Videoerstellungsprozess zu vereinfachen.

Kann ich Videoanzeigen mit den Elementen meiner Marke anpassen, wenn ich HeyGen nutze?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoanzeigen vollständig mit Ihren einzigartigen Markenelementen, einschließlich Logos und spezifischen Farbpaletten, anzupassen. Nutzen Sie unsere vielfältigen, vollständig anpassbaren Videovorlagen, um eine starke Markenbeständigkeit in all Ihren Marketingvideos zu gewährleisten.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen, um die Produktion von Videoanzeigen zu beschleunigen?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung und realistische AI-Avatare, um die Produktion von Videoanzeigen erheblich zu beschleunigen. Dies ermöglicht es Kreativteams, schnell verschiedene Video-Varianten zu erstellen und ihre Werbekampagnen zu optimieren.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger Marketingvideos für verschiedene Social-Media-Plattformen?

HeyGen dient als vielseitiger kommerzieller Trends-Videoersteller und bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor sowie eine umfangreiche Bibliothek mit Stock-Inhalten. Dies ermöglicht es den Nutzern, professionelle Marketingvideos und Videoanzeigen zu erstellen, die für Social-Media-Plattformen und andere digitale Werbekampagnen optimiert sind.

