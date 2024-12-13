Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbepräsentationsvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie professionelle Marketingvideos produzieren können. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit leuchtenden Farben und dynamischen Übergängen, ergänzt durch eine optimistische, selbstbewusste Stimme. Betonen Sie die Einfachheit, ein Skript mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen in ein poliertes Video zu verwandeln.

Video Generieren