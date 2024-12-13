Generator für kommerzielle Präsentationsvideos für Geschäftswachstum

Verwandeln Sie Ihre Skripte mit den Text-zu-Video-Funktionen von AI sofort in professionelle, ansprechende kommerzielle Präsentationen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbepräsentationsvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie professionelle Marketingvideos produzieren können. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit leuchtenden Farben und dynamischen Übergängen, ergänzt durch eine optimistische, selbstbewusste Stimme. Betonen Sie die Einfachheit, ein Skript mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen in ein poliertes Video zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Markenvideo für Marketingfachleute, die ihre Kampagnen aufwerten möchten. Dieses Video sollte einen eleganten, unternehmerischen visuellen Stil mit polierten AI-Avataren aufweisen, die wichtige Botschaften präsentieren, untermalt von inspirierender, professioneller Hintergrundmusik. Heben Sie hervor, wie die anpassbaren Vorlagen und Szenen von HeyGen die schnelle Erstellung von wirkungsstarkem Inhalt ermöglichen, indem sie die Fähigkeiten des AI-Videogenerators nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Erklärvideo für Unternehmensschulungen, das die Erstellung effektiver Videopräsentationen für die interne Einarbeitung demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, informativ und freundlich sein, mit eingeblendetem Text und einer beruhigenden Stimme. Zeigen Sie, wie einfach es ist, Barrierefreiheit mit automatisch generierten Untertiteln zu integrieren und Inhalte mit der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 30-sekündiges animiertes Erklärvideo für Tech-Startups vor, das eine neue Produkteinführung auf einer Online-Videoplattform ankündigt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und visuell innovativ sein, mit futuristischen Grafiken und einem aufregenden, schnellen Soundtrack. Betonen Sie die Vielseitigkeit der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis von HeyGen, um perfekt auf verschiedene Social-Media-Plattformen zu passen und maximale Reichweite zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Generator für kommerzielle Präsentationsvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Präsentationen mühelos in ansprechende, professionelle Videos. Nutzen Sie AI, um Ihr Publikum zu fesseln und überzeugende kommerzielle Botschaften schnell zu übermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihre kommerzielle Präsentation, indem Sie eine professionell gestaltete Vorlage auswählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr Video zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit einem AI-Avatar, der Ihre Inhalte präsentiert, oder fügen Sie Ihr Skript ein, um automatisch Voiceovers und visuelle Darstellungen zu generieren.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Marke an
Personalisieren Sie Ihre Präsentation, indem Sie das Logo, die Farben und Medien Ihrer Marke aus unserer Bibliothek hinzufügen, um ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild für Ihre Markenvideos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihre hochwertige Videopräsentation in verschiedenen Seitenverhältnissen und laden Sie sie herunter, bereit zur Verbreitung an Ihr Publikum auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement bei Unternehmensschulungen

.

Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote in Ihrer Organisation, indem Sie dynamische und ansprechende Unternehmensschulungsvideos mit AI-Avataren erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie befähigt HeyGen Benutzer, visuell ansprechende Videopräsentationen zu erstellen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Video-Präsentations-Maker und bietet anpassbare Vorlagen und Szenen, die es Ihnen ermöglichen, einzigartige und ansprechende Inhalte zu erstellen. Sie können Ihre Branding-Elemente einfach integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Videos professionell und konsistent sind, wodurch Ihre Markenvideos hervorstechen.

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung von HeyGen als AI-Videogenerator?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der die Inhaltserstellung durch intelligente Automatisierung optimiert. Es ermöglicht Ihnen, Skripte in Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und dynamische Voiceovers generiert werden, was es zu einer umfassenden Online-Videoplattform macht.

Kann HeyGen effizient hochwertige animierte Erklärvideos produzieren?

Ja, HeyGen ist äußerst effektiv bei der Erstellung professioneller animierter Erklärvideos, indem Text direkt in ansprechende visuelle Darstellungen umgewandelt wird. Zu seinen Fähigkeiten gehören ein AI-Skriptwriter und eine robuste Voiceover-Generierung, die die Produktion überzeugender Erklärvideos vereinfacht.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Marketingvideos?

HeyGen dient als leistungsstarker Generator für kommerzielle Präsentationsvideos, ausgestattet mit Funktionen, die für Marketingvideos unerlässlich sind. Sie können seine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, Bildschirmaufnahmen integrieren und konsistente Branding-Kontrollen anwenden, um polierte Unternehmensvideos für jede Kampagne zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo