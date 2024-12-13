Coming Soon Video Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Teaser

Verwandeln Sie Ihre Ideen sofort in atemberaubende 'Coming Soon'-Videos mit HeyGens AI-Avataren.

Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges 'Produkt kommt bald'-Video, das für ehrgeizige Startups konzipiert ist und eine neue App oder Dienstleistung mit einem modernen und energetischen visuellen Stil präsentiert, ergänzt durch aufmunternde Musik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen, um Ihr Projekt zu starten und ein poliertes, professionelles Promo-Video zu erstellen, das Vorfreude weckt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie gestalten ein mysteriöses 45-sekündiges Teaser-Video für einen kommenden Film oder eine Theaterproduktion, das sich an Filmbegeisterte und Kulturliebhaber richtet. Entwickeln Sie eine dunkle, elegante visuelle Ästhetik mit dramatischem Sounddesign und nutzen Sie HeyGens Untertitel, um kryptische Hinweise zu enthüllen und intensive Neugier zu wecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-'Coming Soon'-Promo für einen E-Commerce-Flash-Sale, das sich an junge, technikaffine Online-Shopper richtet. Verwenden Sie einen einfachen, lebendigen visuellen Stil mit eingängiger, trendiger Hintergrundmusik und integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Botschaften zu übermitteln und sofort auf Plattformen wie Instagram Aufmerksamkeit zu erregen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein charmantes 20-sekündiges 'Eröffnung bald'-Video für eine neue lokale Boutique oder ein Café, das sich an Anwohner und potenzielle neue Kunden richtet. Streben Sie eine warme, einladende visuelle Palette mit sanfter akustischer Musik an und nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um das Video für verschiedene soziale Plattformen zu optimieren und maximale Reichweite für Ihr 'Coming Soon'-Video zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Coming Soon Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde 'Coming Soon'-Videos, um Spannung und Vorfreude für Ihre nächste große Enthüllung zu erzeugen, perfekt für Produkteinführungen und Veranstaltungen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter 'Coming Soon'-Vorlagen & Szenen, die zum Stil und zur Botschaft Ihrer Marke passen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre eigenen Bilder und Videoclips hochladen oder unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um die perfekten Assets zu finden.
3
Step 3
Fügen Sie Branding & Text hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit den Branding-Kontrollen (Logo, Farben) und fügen Sie dynamische Textanimationen hinzu, um Vorfreude zu wecken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr fesselndes Video und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren sozialen Medien.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie Hype für bevorstehende Launches

Inspirieren Sie Ihr Publikum und erzeugen Sie immense Aufregung für Produkteinführungen, Veranstaltungen oder Inhalte mit dynamischen AI-gesteuerten Countdowns und Enthüllungen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell fesselnde 'Coming Soon'-Videos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von fesselnden 'Coming Soon'-Videos mit einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen. Sie können diese Vorlagen schnell mit Ihrem eigenen Text und Branding anpassen, um fesselnde animierte 'Coming Soon'-Videos für jede Ankündigung zu produzieren.

Welche Anpassungsoptionen stehen für meine 'Coming Soon'-Videodesigns zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie Ihre 'Coming Soon'-Videodesigns perfekt an Ihre Marke anpassen können. Passen Sie dynamische Textanimationen einfach an, fügen Sie stilvolle Countdowns hinzu und integrieren Sie dynamische Overlays und Effekte, um ein einzigartiges und unvergessliches Teaservideo zu erstellen.

Kann ich 'Coming Soon'-Videos erstellen, die für verschiedene soziale Medien geeignet sind?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, 'Coming Soon'-Teaservideos zu erstellen, die für verschiedene soziale Medien optimiert sind, einschließlich Instagram Stories, Reels und TikTok. Nutzen Sie verschiedene Seitenverhältnisse und passen Sie den Inhalt an, um sicherzustellen, dass Ihre Promo-Videos auf all Ihren Kanälen perfekt aussehen.

Wie verbessert HeyGens AI die Produktion von Teaservideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools, um Ihre Teaservideo-Produktion erheblich zu verbessern. Sie können Text-zu-Video aus einem Skript verwenden, realistische Voiceovers generieren und sogar AI-Avatare integrieren, um Ihre 'Coming Soon'-Ankündigung mit einem professionellen und innovativen Flair zu präsentieren.

