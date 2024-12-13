Bildungsvideo-Ersteller: Vereinfachen Sie die Erstellung von Hochschulinhalten

Gestalten Sie mühelos professionelle Bildungsvideos für Studenten und Lehrer, indem Sie eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Einführungsvideo für Lehrer, das den Kursplan des neuen Semesters präsentiert, mit einem sauberen, informativen visuellen Stil, ergänzt durch einen freundlichen AI-Avatar, der HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung und Markenbildung nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video für Studentengruppen, das ihre kollaborativen Projektergebnisse präsentiert, mit einem dynamischen, multiperspektivischen visuellen Stil, fröhlicher Hintergrundmusik und perfekt synchronisierten Untertiteln, die mit HeyGen für Barrierefreiheit erstellt wurden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Universitätsfakultäten und -mitarbeiter zur Nutzung eines neuen digitalen Campus-Tools, mit einer schrittweisen visuellen Anleitung, Bildschirmaufnahmen, einer präzisen erklärenden Stimme und einem AI-generierten Moderator, der durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion und AI-Avatare für ein professionelles Tutorial erstellt wurde.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Hochschul-Lernvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in ansprechende Videolektionen für Studenten mit unserer AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Bildungsinhalte eingeben, entweder durch direktes Tippen oder Einfügen Ihres vorbereiteten Skripts, um die Text-zu-Video-Erstellung zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Bereichern Sie Ihre Lektion, indem Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek wählen und AI-Visuals integrieren, um Ihre Konzepte perfekt zu veranschaulichen.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers und Untertitel
Fügen Sie professionelle Voiceovers mit realistischen AI-Stimmen hinzu und generieren Sie automatisch präzise Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle Studenten zu gewährleisten.
4
Step 4
Integrieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Bildungsvideo und integrieren Sie es nahtlos in Ihr LMS, um es Ihren Studenten einfach zugänglich zu machen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer akademischer Themen

Zerlegen Sie komplexe Konzepte auf Hochschulebene in leicht verdauliche, visuell ansprechende Bildungsvideos, die herausfordernde Themen zugänglicher und verständlicher machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Bildungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Bildungsvideo-Ersteller, der Ihre Textskripte mühelos in ansprechende Bildungsvideos verwandelt. Er nutzt AI-gestützte Text-zu-Video-Erstellung, bietet realistische AI-Stimmen und automatische Untertitel, was den Videoerstellungsprozess sowohl für Lehrer als auch für Studenten äußerst effizient macht.

Welche kollaborativen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Entwicklung von Bildungsinhalten?

HeyGen bietet robuste kollaborative Fähigkeiten, die es mehreren Nutzern ermöglichen, in Echtzeit an Bildungsvideoprojekten zusammenzuarbeiten. Dies gewährleistet einen nahtlosen Arbeitsablauf für Teams, die Online-Bildungsvideos von der Skripterstellung bis zur Endproduktion entwickeln.

Kann ich benutzerdefinierte Branding-Elemente in meine Bildungsvideos mit HeyGen integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfassende Anpassung Ihrer Bildungsvideos, einschließlich benutzerdefinierter Branding-Kontrollen. Sie können problemlos die Logos Ihrer Institution, spezifische Farbschemata und benutzerdefinierte Videovorlagen integrieren, um eine konsistente und professionelle visuelle Identität in all Ihren Inhalten zu wahren.

Welche technischen Funktionen unterstützen ansprechende visuelle und akustische Elemente in HeyGens Bildungsvideos?

HeyGen integriert leistungsstarke technische Funktionen wie AI-Visuals, realistische AI-Stimmen für Voiceovers aus Ihrem Skript und automatische Untertitelgenerierung. Nutzer können auch eine vielfältige Medienbibliothek und benutzerdefinierte Animationsgrafiken nutzen, um die visuelle Attraktivität ihrer Bildungsvideos zu steigern, alles in hoher Qualität gerendert.

