Ermöglichen Sie Ihren Teams mit einem kollaborativen Videotool, Feedback-Schleifen zu optimieren und die Inhaltserstellung mit AI-Avataren zu beschleunigen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Teams und Instruktionsdesigner, das die Einfachheit der Videokollaboration zeigt. Das Video sollte einen ansprechenden und präzisen Bildungsstil haben, unterstützt von einer klaren, ruhigen Erzählung. Betonen Sie, wie HeyGens Funktion "Untertitel/Untertitel" die Zugänglichkeit und Feedback-Schleifen innerhalb von Teamüberprüfungen erleichtert, indem relevantes Stockmaterial aus der "Medienbibliothek/Stockunterstützung" verwendet wird, um wichtige technische Konzepte effektiv zu veranschaulichen.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Demonstrationsvideo für Spezialisten für interne Kommunikation und Produktdokumentationsteams. Dieses Video sollte einen innovativen und professionellen visuellen Stil haben, mit eleganten Übergängen und klarer, synthetisierter Audio. Zeigen Sie, wie HeyGens "AI-Avatare" komplexe technische Updates oder Produktmerkmale präsentieren können, um "AI-gestützte Videoproduktion" zugänglich und skalierbar zu machen. Nutzen Sie verschiedene "Vorlagen & Szenen", um Inhalte schnell an die Bedürfnisse verschiedener Abteilungen anzupassen und effiziente Kommunikation zu demonstrieren.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Compliance-Beauftragte und Marketingfachleute, das sich auf die Robustheit eines kollaborativen Videotools für regulierte Inhalte konzentriert. Der visuelle Stil sollte unternehmensgerecht und poliert sein, mit klaren Grafiken und einer direkten, selbstbewussten Stimme. Heben Sie HeyGens "Untertitel/Untertitel" hervor, um "Unterstützung für geschlossene Untertitel" und Zugänglichkeitskonformität sicherzustellen, und demonstrieren Sie, wie "Größenanpassung & Exporte" die Verteilung über mehrere Plattformen nach dem "Überprüfungs- & Genehmigungsprozess" vereinfacht.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Optimieren Sie die Entwicklung von Teamtrainings.
Ermöglichen Sie Teams, gemeinsam ansprechende Schulungsvideos mit AI zu erstellen, um die Wissensspeicherung zu verbessern und die Lernergebnisse zu steigern.
Beschleunigen Sie die kollaborative Anzeigenproduktion.
Befähigen Sie Marketingteams, durch nahtlose Zusammenarbeit und AI-gestützte Erstellung schnell leistungsstarke Werbevideos zu produzieren und die Kampagnenwirksamkeit zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die kollaborative Videobearbeitung für Teams?
HeyGen fungiert als leistungsstarkes kollaboratives Videotool, das Teams befähigt, ihren Arbeitsablauf für AI-gestützte Videoproduktion zu optimieren. Es ermöglicht eine effiziente Videokollaboration, sodass alle Mitglieder nahtlos zu Projekten beitragen können.
Bietet HeyGen Unterstützung für geschlossene Untertitel und flexible Exportmöglichkeiten?
Absolut, HeyGen bietet robuste Unterstützung für geschlossene Untertitel, indem es automatisch Untertitel generiert, um die Zugänglichkeit von Videos zu verbessern. Seine fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen ermöglichen es Benutzern auch, Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen für diverse Plattformen zu exportieren, um eine professionelle Präsentation sicherzustellen.
Welche Art von AI-Avatar-Technologie bietet HeyGen für Videoinhalte?
HeyGen bietet hochmoderne AI-Avatar-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, Skripte in fesselnde Videogeschichten mit realistischen digitalen Präsentatoren zu verwandeln. Diese AI-gestützte Videoproduktionsfähigkeit hilft, überzeugende Erzählungen effizient zu gestalten.
Wie kann ich benutzerdefinierte Markenanpassungen und Vorlagen in HeyGen-Projekten integrieren?
HeyGen macht die benutzerdefinierte Markenanpassung einfach, indem es die einfache Integration Ihres Logos und Ihrer Markenfarben ermöglicht, um visuelle Konsistenz in all Ihren Videos zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet unsere umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen einen schnellen Ausgangspunkt für jede AI-gestützte Videoproduktion, um die Markenausrichtung sicherzustellen.