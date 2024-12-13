Kollaborations-News-Video-Maker: Erstellen Sie Nachrichtenvideos mit AI

Erzeugen Sie mühelos ansprechende Nachrichtenvideos und Breaking News. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion für die sofortige AI-Videoerstellung.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das sich an Marketingteams und Content-Ersteller richtet und den nahtlosen Prozess der Nutzung eines Kollaborations-News-Video-Makers veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit modernen Grafiken und einer professionellen Stimme sein, die betont, wie HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion schriftliche Updates in überzeugende Nachrichtenbeiträge verwandelt, um eine einfache AI-Videoerstellung zu ermöglichen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dringendes 30-Sekunden-Breaking-News-Video-Segment für kleine Unternehmen und lokale Nachrichtenagenturen, das schnelle Reaktionszeiten für kritische Updates demonstriert. Das Video sollte fette, kontrastreiche Grafiken und einen autoritativen AI-Avatar enthalten, der Nachrichtenüberschriften präsentiert und die Leistungsfähigkeit von HeyGens AI-Avataren zeigt, zeitnahe Informationen effektiv als News-Video-Maker zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Erklärvideo für Pädagogen und interne Kommunikationsabteilungen, das sich darauf konzentriert, wie man Nachrichtenvideos erstellt, die komplexe Themen vereinfachen. Der visuelle Stil sollte sauber und freundlich sein, mit klaren On-Screen-Texten und einem sanften Hintergrundtrack, der HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenfunktion hervorhebt, um Informationen in leicht verdauliche Nachrichtenformate zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein poliertes 50-Sekunden-Unternehmensankündigungsvideo für globale Content-Produzenten und Unternehmenskommunikation vor, das darauf abzielt, ein vielfältiges internationales Publikum zu erreichen. Der Ton sollte eine professionelle Sprachgenerierung mit einem selbstbewussten Tonfall aufweisen, und die visuellen Elemente sollten elegant und modern sein, um zu veranschaulichen, wie HeyGens Sprachgenerierung eine konsistente, hochwertige Audioqualität über verschiedene Nachrichteninhalte hinweg gewährleistet.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kollaborations-News-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle, kollaborative Nachrichtenvideos mit AI und optimieren Sie Ihre Produktion vom Skript bis zum Bildschirm in nur vier einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenvideo-Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Nachrichteninhalte einzufügen, um unsere "Text-zu-Video-aus-Skript"-Funktion zu nutzen, die Ihre Geschichte schnell in eine bearbeitbare Videotimeline umwandelt, ideal zur Erstellung verschiedener Nachrichtenvideos.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Moderatoren hinzu
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren", um Ihre Nachrichten zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Bildschirmpräsenz zu bieten, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.
3
Step 3
Wenden Sie professionelles Branding an
Integrieren Sie Ihre einzigartigen "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um Markenkonsistenz über alle Ihre Nachrichtenvideos hinweg sicherzustellen. Dies umfasst das Hinzufügen von Logos und benutzerdefinierten Farbschemata für eine polierte, kohärente Übertragung.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre endgültige Übertragung
Finalisieren Sie Ihr Nachrichtenvideo und nutzen Sie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte", um es für jede Plattform vorzubereiten, damit Ihre Breaking-News-Videos sendebereit sind und Ihr Publikum effektiv erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie dringende Nachrichtenalarme und Werbeaktionen

.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videoalarme für Breaking News oder Werbeinhalte für bevorstehende Nachrichtenberichte, um sofortige Aufmerksamkeit des Publikums zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche Möglichkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Nachrichtenvideos?

HeyGen ist eine leistungsstarke AI-Videoerstellungsplattform, die die Erstellung von Nachrichtenvideos vereinfacht und es Ihnen ermöglicht, überzeugende Inhalte direkt aus Textskripten zu generieren. Es dient als intuitiver News-Video-Maker, der Nachrichtenüberschriften effizient in fesselnde visuelle Geschichten verwandelt.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und Sprachübertragungen für Nachrichteninhalte generieren?

Ja, HeyGen bietet hochmoderne AI-Avatare und lebensechte AI-Stimmen, um Ihre Nachrichtenproduktionen zu verbessern. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige Sprachübertragungen und virtuelle Moderatoren zu integrieren, was Ihren kreativen Prozess für professionell aussehende Nachrichtenbeiträge vereinfacht.

Wie erleichtert HeyGen die Teamzusammenarbeit bei der Erstellung von Nachrichtenvideos?

HeyGen fungiert als umfassender Kollaborations-News-Video-Maker, der darauf ausgelegt ist, optimierte Produktionsabläufe für Teams zu unterstützen. Seine integrierte Plattform ermöglicht es Gruppen, effizient Nachrichtenvideos zu erstellen und zu verfeinern, um konsistente und hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten.

Bietet HeyGen Vorlagen für Nachrichtenvideos und Branding-Optionen für professionelle Übertragungen?

Absolut, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an Nachrichtenvideo-Vorlagen, um Ihre Projekte zu starten, zusammen mit robusten Branding-Kontrollen. Sie können problemlos Untertitel, Logos und die spezifischen Farben Ihrer Marke integrieren, um ein poliertes und konsistentes professionelles Erscheinungsbild für Ihre Nachrichteninhalte zu gewährleisten.

