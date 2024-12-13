Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Branding-Elemente wie Logos und Farben anzupassen, um ein konsistentes Erscheinungsbild für Ihre Mapping-Software-Videos zu gewährleisten. Sie können auch problemlos Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte nutzen, um Ihre Werbevideoinhalte für verschiedene Plattformen anzupassen.