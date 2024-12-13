Video-Tool für Kaltakquise: Mehr Meetings schneller buchen

Steigern Sie Ihre Lead-Generierung und erhöhen Sie die Antwortquoten mit personalisierten Videonachrichten, die mit AI-Avataren erstellt wurden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes und dynamisches Video für Marketingmanager, die personalisierte Videoanstrengungen skalieren möchten. Es sollte einen freundlichen, informativen Audio-Stil haben, der die Einfachheit der Inhaltserstellung hervorhebt. Die Erzählung sollte sich darauf konzentrieren, wie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen es ihnen ermöglicht, mühelos eine große Menge an maßgeschneiderten Nachrichten zu erstellen und zu versenden, um mehr Meetings zu buchen, und dabei verschiedene erfolgreiche Anwendungsfälle zeigen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges, energiegeladenes Video mit schnellen Schnitten, das kleine Geschäftsinhaber inspiriert, die sich von der Konkurrenz abheben möchten, präsentiert mit einem enthusiastischen Audio-Stil. Dieser Vorschlag konzentriert sich darauf, wie einfach HeyGens Vorlagen & Szenen die schnelle Erstellung von wirkungsvollen Video-Akquise-Maßnahmen für sofortige Lead-Generierung ermöglichen und beweisen, dass professionelle Videos keine komplexen Produktionsfähigkeiten erfordern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges, poliertes, professionelles Video mit einem ruhigen, autoritativen Erzähler, das sich an Recruiter und HR-Profis richtet. Das Video wird veranschaulichen, wie HeyGen als leistungsstarkes Video-Prospecting-Tool fungiert, das die Erstellung überzeugender Video-E-Mail-Kommunikation mit präziser Sprachsynthese ermöglicht, um die Aufmerksamkeit der Kandidaten effektiv zu gewinnen und die Unternehmenskultur oder Jobdetails klar zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Video-Tool für Kaltakquise funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle, personalisierte Videonachrichten, die in Ihren Kaltakquise-Kampagnen Aufmerksamkeit erregen und Engagement fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder laden Sie Ihren eigenen hoch, um eine einzigartige personalisierte Videonachricht für Ihr Publikum zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Fügen Sie Ihr Akquise-Skript ein und nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Avatar sofort mit professionellen Sprachsynthesen zu animieren und Ihre Video-Akquise zu verbessern.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an
Verleihen Sie Ihrem Video-Prospecting-Tool mit benutzerdefinierten Logos und Farben durch Branding-Kontrollen eine konsistente professionelle Optik.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen mit Größenanpassung & Exporten, bereit für nahtlose Integration in Ihre Video-E-Mail oder andere Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen mit Kundenerfolgs-Videos demonstrieren

Bauen Sie Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Ihrer Kaltakquise auf, indem Sie mühelos ansprechende AI-Videos produzieren, die positive Kundenerfahrungen und nachgewiesene Ergebnisse hervorheben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Kaltakquise-Bemühungen verbessern?

HeyGen verwandelt Kaltakquise in ansprechende Erlebnisse, indem es Ihnen ermöglicht, personalisierte Videonachrichten mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen. Dies hilft Ihnen, mehr Meetings zu buchen und durch überzeugende Video-E-Mails und LinkedIn-Akquise höhere Antwortquoten zu erzielen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Tool für personalisierte Videos im Vertrieb?

HeyGen befähigt Vertriebsprofis, hyper-personalisierte Videos in großem Maßstab zu erstellen, indem es AI-Videoerstellung und anpassbare Vorlagen & Szenen nutzt. Diese Effizienz bei der Erstellung einzigartiger Videonachrichten steigert die Lead-Generierung und das Engagement erheblich.

Kann HeyGen die Erstellung von professionellen Video-Akquise-Maßnahmen vereinfachen?

Absolut. HeyGen vereinfacht die professionelle Video-Akquise, indem es Nutzern ermöglicht, hochwertige Videos aus Text-zu-Video aus Skripten zu generieren, unter Verwendung vielfältiger AI-Avatare und vorgefertigter Vorlagen & Szenen. Dies macht die AI-Videoerstellung für jeden zugänglich und effizient.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung der Effektivität von Video-Akquise?

Ja, HeyGen verbessert die Effektivität der Video-Akquise erheblich, indem es personalisierte Kommunikation ermöglicht, die heraussticht. Zusammen mit wertvollen Zuschaueranalysen und robusten CRM-Integrationen bietet HeyGen die Werkzeuge, um den Einfluss zu messen und kontinuierlich für höhere Antwortquoten zu optimieren.

