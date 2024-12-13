Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo für ein Café für soziale Medien, das sich an Kaffeeliebhaber und lokale Kunden richtet und Ihr neuestes saisonales Getränk präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten, begleitet von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um das Getränk zu präsentieren und es visuell ansprechend und innovativ zu gestalten.

Video Generieren