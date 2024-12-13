Coding Enhancement Video Maker: Automatisieren Sie die Videoproduktion

Optimieren Sie Ihren KI-gestützten Videoproduktionsprozess, indem Sie Videos aus JSON generieren, ergänzt durch dynamische Vorlagen und Szenen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Video für Datenwissenschaftler und Spezialisten für Marketingautomatisierung, das die Möglichkeit zeigt, Videos programmatisch für personalisierte Kampagnen zu erstellen. Der visuelle Ansatz sollte dynamische Datenvisualisierungen beinhalten, die nahtlos mit professionellen Vorlagen und Szenen verschmelzen, unter Verwendung einer enthusiastischen und klaren Stimme, die von HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird. Betonen Sie, wie dieser Ansatz die Erstellung skalierbarer, datengesteuerter Videoinhalte ermöglicht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Anleitungsvideo, das sich an technische Trainer und Software-Ingenieure richtet und zeigt, wie die KI-gestützte Videoproduktion die Erstellung technischer Tutorials vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte sehr lehrreich sein, mit klaren Bildschirmfreigaben von Codebeispielen und klaren Anmerkungen, ergänzt durch relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und präzise Untertitel. Der Ton sollte eine ruhige, artikulierte Stimme haben, die die Integration mit einem Video-SDK erklärt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video für Webentwickler und API-Entwickler, das zeigt, wie Sie Ihr Video für verschiedene Content-Delivery-Plattformen parametrisieren können. Der visuelle Stil sollte schlank und interaktiv sein, mit Code-Snippets in JavaScript, die nahtlos in verschiedene Videoausgaben übergehen, mit einer selbstbewussten, ansprechenden Stimme. Heben Sie die Flexibilität von HeyGens AI-Avataren und die Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen hervor, um Videos mit Code für verschiedene Anwendungsfälle zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Coding Enhancement Video Maker funktioniert

Nutzen Sie die Kraft des Codes, um professionell Videos programmatisch zu erstellen, anzupassen und zu automatisieren, mit unvergleichlicher Effizienz und Skalierbarkeit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videologik
Definieren Sie die Struktur und den Inhalt Ihres Videos programmatisch. Verwenden Sie JSON oder einen ähnlichen datengesteuerten Ansatz, um Szenen, Medien und Text für präzise Kontrolle über Ihr Ergebnis zu spezifizieren.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Integrieren Sie dynamische Daten und ansprechende KI-Avatare, indem Sie Ihre Videoinhalte parametrisieren. Dies ermöglicht automatisierte Personalisierung und mühelose Aktualisierungen über mehrere Videoversionen hinweg.
3
Step 3
Generieren und Orchestrieren
Nutzen Sie unsere robuste REST-API oder das Video-SDK, um Videos aus Ihren codierten Anweisungen zu automatisieren. Unser System verwandelt Ihr Skript und Ihre Assets effizient in hochwertige Videos mit der Text-zu-Video aus Skript-Technologie.
4
Step 4
Exportieren und Skalieren
Verteilen Sie Ihre Produktionen nahtlos, indem Sie Ihre generierten Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren. Unser skalierbarer Cloud-Service stellt sicher, dass Ihre Inhalte für jede Plattform bereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Programmgesteuerte Anzeigenerstellung

Produzieren und personalisieren Sie schnell Marketingvideos und Anzeigen in großem Umfang mit Code, um datengesteuerte Kampagnen und optimierte Leistung zu ermöglichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können Entwickler die Videoproduktion mit HeyGen automatisieren?

HeyGen bietet leistungsstarke Tools für Entwickler, um Videos programmatisch zu automatisieren. Unsere robuste REST-API ermöglicht es Ihnen, Videos mit Code zu erstellen und nahtlos in Ihre bestehenden Workflows zu integrieren, um dynamische Inhalte in großem Maßstab zu generieren. Dies ermöglicht eine effiziente und skalierbare KI-gestützte Videoproduktion.

Unterstützt HeyGen die Verwendung von KI-Avataren in generierten Videos?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, realistische KI-Avatare für ihre Videoprojekte zu nutzen. Diese fortschrittlichen Avatare verbessern Ihre KI-gestützte Videoproduktion und bieten einen einzigartigen und ansprechenden Präsentator, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen für datengesteuerte Videogenerierung?

HeyGen ist führend in der datengesteuerten Videoproduktion und ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoinhalte mit externen Daten zu parametrisieren. Sie können Videos aus JSON oder anderen strukturierten Daten generieren, um personalisierte und dynamische Videoausgaben für verschiedene Anwendungen zu gewährleisten. Diese Funktion ist ideal für die skalierbare Inhaltsproduktion.

Kann HeyGen mit bestehenden Programmiersprachen für die Videoproduktion integriert werden?

Absolut, die API von HeyGen ist für flexible Integration konzipiert und ermöglicht es Ihnen, Videos mit Code in Ihrer bevorzugten Programmiersprache wie JavaScript zu erstellen. Unser Video-SDK und die API-Endpunkte machen es einfach, die Fähigkeiten des Coding Enhancement Video Makers von HeyGen direkt in Ihre Anwendungen einzubetten.

