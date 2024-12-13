Erstellen Sie ein 1-minütiges, KI-gesteuertes Verhaltenskodex-Video für neue Mitarbeiter, das die zentralen Unternehmenswerte klar und ansprechend vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein, mit realistischen KI-Avataren, die die wichtigsten Botschaften übermitteln, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare-Funktion, um den Kodex mit vielfältigen Darstellungen zum Leben zu erwecken.

Video Generieren