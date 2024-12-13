Verhaltenskodex-Video-Maker: Compliance-Training vereinfachen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Compliance-Training-Videos. Unsere KI-Avatare vermitteln Ihre Botschaft klar und sparen Zeit und Ressourcen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges, KI-gesteuertes Verhaltenskodex-Video für neue Mitarbeiter, das die zentralen Unternehmenswerte klar und ansprechend vorstellt. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein, mit realistischen KI-Avataren, die die wichtigsten Botschaften übermitteln, ergänzt durch eine ruhige, autoritative Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare-Funktion, um den Kodex mit vielfältigen Darstellungen zum Leben zu erwecken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Compliance-Training-Video für bestehende Teammitglieder, das die neuesten Richtlinienänderungen in einem prägnanten, informativen visuellen Stil mit animiertem Text und einfachen Grafiken zusammenfasst. Der Ton sollte eine klare, professionelle Stimme sein. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um aktualisierte Richtlinientexte schnell in eine ansprechende visuelle Erklärung umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Ethik-Training-Video für alle Mitarbeiter, das ethische Dilemmata durch kurze, szenariobasierte Animationen mit einem unterstützenden und ermutigenden Ton demonstriert. Der visuelle Stil sollte zugänglich sein und vorgefertigte Vorlagen nutzen, um Markenkonsistenz zu gewährleisten. HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion kann den Erstellungsprozess optimieren und eine schnelle Bereitstellung kritischer Ethikkommunikation ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen 45-sekündigen Werbeclip für den 'Verhaltenskodex-Video-Maker' für Manager, der die Einfachheit der Erstellung lokalisierter Verhaltenskodex-Videos für globale Teams hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, mit schnellen Schnitten von diversen HeyGen-Avataren, die in verschiedenen Sprachen sprechen, untermalt von einem inspirierenden Soundtrack. Betonen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, die eine schnelle Lokalisierung mit mehrsprachigen Optionen für breite Zugänglichkeit ermöglicht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Verhaltenskodex-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und konforme Verhaltenskodex-Videos mit KI und optimieren Sie Ihr Unternehmensschulungs- und Kommunikationssystem.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Verhaltenskodex-Inhalt direkt oder aus einem "KI-Verhaltenskodex-Generator" eingeben. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion wandelt Ihren Text sofort in ein dynamisches Video um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Stimme
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl lebensechter "KI-Avatare" wählen, um Ihren Verhaltenskodex zu präsentieren. Diese digitalen Präsentatoren sorgen für eine professionelle und konsistente Übermittlung.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen und Branding
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie unsere vielfältigen "Vorlagen & Szenen" nutzen, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Unternehmens zu treffen. Integrieren Sie Ihre Branding-Elemente für ein einheitliches Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Compliance-Training-Video
Finalisieren Sie Ihre Inhalte und nutzen Sie unsere "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion, um Ihre fertigen "Compliance-Training-Videos" im idealen Format für jeden Vertriebskanal zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Compliance-Updates

Produzieren Sie schnell prägnante, ansprechende Videoclips für die interne Kommunikation, um eine rechtzeitige Verbreitung von Richtlinienänderungen oder Erinnerungen sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-gesteuerten Verhaltenskodex-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Textskripte mühelos in ansprechende, KI-gesteuerte Verhaltenskodex-Videos zu verwandeln, indem realistische KI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie genutzt werden. Dies rationalisiert die Produktion wichtiger Compliance-Kommunikation für Ihr Unternehmen.

Kann HeyGen die Ausgabe des KI-Verhaltenskodex-Generators für spezifische Schulungsbedürfnisse anpassen?

Absolut. HeyGens KI-Video-Editor ermöglicht umfangreiche Anpassungen mit Branding-Kontrollen, Vorlagen und einer Medienbibliothek. Sie können Ihre Ethik-Training-Video-Inhalte genau auf Ihre Unternehmensschulungsanforderungen zuschneiden.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Verhaltenskodex-Video-Maker?

HeyGen integriert leistungsstarke Funktionen wie mehrsprachige Voiceovers, automatische Untertitel und eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen, um Ihre Videoproduktion zu beschleunigen. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung umfassender Compliance-Training-Videos ohne umfangreiche Bearbeitung.

Ist HeyGen für mehr als nur Verhaltenskodex-Videos geeignet?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger KI-Video-Editor, der sich perfekt für die Erstellung verschiedener Erklärvideos und Unternehmensschulungsinhalte eignet, über Verhaltenskodex-Videos hinaus. Seine intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarke Funktionen machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für jeden Bedarf an ansprechenden Videos.

