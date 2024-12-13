Verhaltenskodex-Erklärvideo-Generator: Einfache AI-Videoerstellung

Optimieren Sie Compliance und Onboarding für HR-Teams mit ansprechenden Erklärvideos, die AI-Avatare für professionelle, konsistente Kommunikation nutzen.

Stellen Sie sich ein dynamisches 45-Sekunden-Video vor, das speziell für HR-Teams entwickelt wurde und die Einfachheit und Leistungsfähigkeit eines Erklärvideo-Generators für Verhaltenskodizes zeigt. Mit einem polierten und autoritativen visuellen Stil, ergänzt durch eine klare und fesselnde Stimme, sollte dieses Video demonstrieren, wie Teams mühelos ansprechende Erklärvideos aus einem einfachen Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellen können, um die Kommunikation wichtiger Richtlinien zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein einladendes 60-Sekunden-Onboarding-Video, das sich speziell an neue Mitarbeiter richtet und sanft den wesentlichen Verhaltenskodex der Mitarbeiter einführt und die ethischen Standards des Unternehmens unterstreicht. Dieses Video sollte eine freundliche und beruhigende visuelle Ästhetik annehmen, mit einer warmen und informativen Stimme, während es HeyGens AI-Avatare nutzt, um die Botschaft ansprechend und einprägsam an neue Mitarbeiter zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein scharfes, 30-Sekunden-Erklärvideo vor, das sich an Geschäftsleiter und Compliance-Beauftragte richtet und die strategischen Vorteile eines fortschrittlichen AI-Verhaltenskodex-Tools hervorhebt. Mit einem eleganten, professionellen visuellen Design und einem autoritativen Ton sollte das Video kraftvoll vermitteln, wie diese Innovation Organisationen dabei hilft, Risiken effektiv zu mindern. Nutzen Sie HeyGens nahtlose Voiceover-Generierung, um eine klare, prägnante und wirkungsvolle Botschaft zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein visuell ansprechendes 45-Sekunden-Video, das für Kleinunternehmer und HR-Manager gestaltet ist und elegant die Vielseitigkeit einer Verhaltenskodex-Vorlage präsentiert. Das Video sollte einen modernen und anpassungsfähigen visuellen Stil verwenden, der lebhaft die umfangreichen Anpassungsoptionen für die nahtlose Integration des Unternehmensbrandings demonstriert. Nutzen Sie HeyGens robuste Vorlagen & Szenen, um zu zeigen, wie mühelos Benutzer diese wichtigen Dokumente an ihre einzigartige Unternehmensidentität anpassen können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Verhaltenskodex-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie klare und ansprechende Erklärvideos für Ihren Verhaltenskodex, um sicherzustellen, dass Ihr Team die ethischen Standards mühelos versteht und einhält.

1
Step 1
Geben Sie Ihre Richtlinieninhalte ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Verhaltenskodex-Skripts. HeyGens Text-zu-Video-Funktion wird es in eine dynamische Videogrundlage umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft visuell darzustellen und Ihr Erklärvideo für Ihr Team ansprechend und nachvollziehbar zu gestalten.
3
Step 3
Markieren und verfeinern Sie Ihr Video
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Erklärvideo perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren für breite Verteilung
Exportieren Sie Ihr fertiges Video einfach mit Größenanpassung & Exporten, bereit zur Weitergabe an HR-Teams für Onboarding oder Compliance-Training.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie Richtlinienänderungen effektiv

Produzieren Sie schnell prägnante und ansprechende Videoclips, um Aktualisierungen des Verhaltenskodex anzukündigen, proaktives Bewusstsein zu fördern und Risiken zu mindern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines Erklärvideos für den Verhaltenskodex der Mitarbeiter?

HeyGens AI-Verhaltenskodex-Tool ermöglicht es HR-Teams, schnell ansprechende Erklärvideos aus Text zu erstellen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter während des Onboardings wichtige ethische Standards und Compliance verstehen. Dieser effiziente Prozess hilft, Risiken im Zusammenhang mit Missverständnissen zu mindern.

Kann ich die Verhaltenskodex-Videos an das Branding meines Unternehmens anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens zu integrieren. Sie können anpassbare Vorlagen und AI-Avatare verwenden, um jedes Verhaltenskodex-Video an Ihre spezifische Markenidentität anzupassen.

Wie ist der Prozess zur Erstellung eines Verhaltenskodex-Videos mit HeyGen?

Mit HeyGens AI-Verhaltenskodex-Tool geben Sie einfach Ihr Skript ein oder nutzen eine vorgefertigte Verhaltenskodex-Vorlage. HeyGen verwandelt es dann in ein ansprechendes Erklärvideo mit AI-Avataren und Voiceovers, bereit für Ihr Compliance-Training.

Wie helfen HeyGens AI-gestützte Erklärvideos, Risiken zu mindern und die Compliance zu verbessern?

HeyGens ansprechende Erklärvideos, die AI-Avatare und klare Voiceovers enthalten, kommunizieren effektiv ethische Standards und Details zu Disziplinarmaßnahmen. Dies verbessert das Verständnis der Mitarbeiter, erhöht die allgemeine Compliance und hilft, potenzielle Risiken für Ihre Organisation zu mindern.

