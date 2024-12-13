Coaching-Video-Maker: Einfache AI-Videoerstellung

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren, um Ihr Publikum zu begeistern und Ihr Coaching zu skalieren.

Ermöglichen Sie Ihren L&D-Teams und Pädagogen, wirkungsvolle Schulungsvideos mit einem AI-Video-Generator zu erstellen. Entwerfen Sie ein 1-minütiges Video, das zeigt, wie komplexe technische Konzepte durch einen professionellen, klaren und informativen visuellen Stil vereinfacht werden können, ergänzt durch eine freundliche Stimme. Heben Sie die Fähigkeit von HeyGen hervor, Skripte in Videos zu verwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus Skripten nutzen und AI-Avatare einsetzen, um Inhalte ansprechend zu präsentieren.

Beispiel-Prompt 1
Unabhängige Coaches und Online-Kurs-Ersteller können ihre Content-Produktion mit einem spezialisierten Coaching-Video-Maker optimieren. Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das zeigt, wie schnell ansprechende Coaching-Videos produziert werden, mit einer fröhlichen Hintergrundmusik und modernem visuellen Stil. Betonen Sie die Benutzerfreundlichkeit mit vorgefertigten Vorlagen & Szenen und der automatischen Hinzufügung von Untertiteln für eine breitere Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 2
Revolutionieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding für HR-Abteilungen mit interaktiven Schulungsvideos. Entwickeln Sie ein 90-Sekunden-Video, das in einem einladenden, strukturierten und professionellen visuellen Stil, gepaart mit klarem Audio und Bildschirmtext, neue Mitarbeiter durch ihre ersten Schritte führt. Zeigen Sie, wie AI-Avatare konsistente Botschaften übermitteln und nutzen Sie die Voiceover-Generierung zusammen mit Untertiteln für ein umfassendes Lernerlebnis.
Beispiel-Prompt 3
Für Marketingfachleute und Kleinunternehmer, die ihre Social-Media-Präsenz steigern möchten, erkunden Sie leistungsstarke Videokreationstools. Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video mit einem schnellen, visuell ansprechenden Stil und moderner Musik, das einen schnellen Tipp oder ein Produkt-Highlight illustriert. Konzentrieren Sie sich auf die Fähigkeit, Inhalte schnell mit Text-zu-Video aus Skripten zu erstellen und für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Coaching-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Coaching-Inhalte mühelos in professionelle Videos. Erstellen Sie ansprechende Schulungsmaterialien und Online-Kurse, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Nutzen Sie professionelle Vorlagen, um schnell die Szene für Ihr Coaching-Video zu setzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Integrieren Sie ansprechende Medien aus der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
3
Step 3
Verstärken Sie Ihre Botschaft
Verfeinern Sie Ihr Video mit kristallklarem Audio durch Voiceover-Generierung für eine wirkungsvolle Präsentation. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Engagement sicher, indem Sie automatische Untertitel zu Ihren Inhalten hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Coaching-Videos
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene Plattformen vornehmen. Erstellen Sie hochwertige Coaching-Videos, die bereit sind, mit Ihren Lernenden oder Ihrem Publikum geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie wirkungsvolle Motivationsvideos

Erzeugen Sie schnell inspirierende und aufbauende Videos mit AI-Avataren, um Ihr Coaching-Publikum effektiv zu motivieren und zu verbinden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Text mühelos in ansprechende Videos verwandelt. Nutzen Sie unsere realistischen AI-Avatare, ausgeklügelte Text-zu-Video-Funktionen und die automatische Voiceover-Generierung, um Ihre Content-Produktion ohne komplexe Ausrüstung zu optimieren.

Kann HeyGen L&D-Teams bei der Erstellung von Schulungsvideos unterstützen?

Absolut. HeyGen befähigt L&D-Teams und Unternehmen, hochwertige Schulungsvideos und Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding effizient zu erstellen. Nutzen Sie professionelle Vorlagen, Branding-Kontrollen und AI-Avatare, um schnell überzeugende Online-Videokurse zu produzieren.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für mit HeyGen erstellte Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um die Identität Ihres Unternehmens mit Logos und Farben zu wahren. Sie können problemlos Untertitel hinzufügen, eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen und Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Content-Ersteller?

HeyGen integriert modernste AI-Technologie, um unglaublich lebensechte AI-Avatare und natürlich klingende Voiceovers aus Ihren Skripten zu erzeugen. Diese fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionalität sorgt für professionelle und ansprechende Ergebnisse für all Ihre Videoerstellungsbedürfnisse.

