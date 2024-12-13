Coaching-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Online-Kurse

Erstellen Sie schnell Schulungsvideos mit AI-Avataren und verwandeln Sie Ihre Inhalte in ansprechende Online-Kurse.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein überzeugendes 45-sekündiges Coaching-Video für Personen, die persönliche Entwicklung suchen. Dieses Video würde inspirierende Bilder und einen warmen, ermutigenden Ton enthalten und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um wirkungsvolle Botschaften zu übermitteln. Ihr Ziel ist es, neue Kunden zu gewinnen und Ihre Expertise als Life Coach zu etablieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Unternehmens-L&D-Teams kann ein prägnantes 60-sekündiges Schulungsvideo zur Einführung neuer Software das Onboarding transformieren. Nutzen Sie professionelle, klare Visuals mit deutlichen, artikulierten AI-Avataren von HeyGen, um komplexe Prozesse mühelos zu demonstrieren und sicherzustellen, dass jeder neue Mitarbeiter kritische Informationen effizient erfasst.
Beispiel-Prompt 2
Pädagogen und Content-Ersteller können schnell Lehrpläne in ansprechende 30-sekündige Online-Videokurse verwandeln. Durch die Umwandlung Ihres Skripts von Text zu Video sorgt HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für Zugänglichkeit und verbessert das Verständnis für diverse Lernende durch dynamische Visuals und klare Erzählung.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich einen Kleinunternehmer vor, der schnell eine lebendige 20-sekündige Social-Media-Anzeige für sein neues Produkt erstellt. Mit einem AI-Video-Generator wählt er aus HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen, um einen visuell ansprechenden, schnellen Clip zu erstellen, der Aufmerksamkeit erregt und den Traffic auf seinen YouTube-Kanal lenkt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Coaching-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Erkenntnisse in professionelle Coaching-Videos, die Ihr Publikum in nur wenigen einfachen Schritten ansprechen und bilden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre Coaching-Inhalte in den Text-zu-Video-Skript-Editor ein, um Ihre Worte in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Sie oder Ihre Marke zu repräsentieren und einen konsistenten und ansprechenden Präsentator für Ihre Schulungsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen & Szenen, um Hintergrundbilder, Textüberlagerungen und Branding-Elemente hinzuzufügen, die mit Ihrer Coaching-Botschaft übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Generieren Sie Ihr Coaching-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und laden Sie es herunter, bereit zur Veröffentlichung auf Ihrer Plattform oder zur Weitergabe an Ihre L&D-Teams.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie wirkungsvolle motivierende Coachings

.

Produzieren Sie überzeugende motivierende Videos mit AI, um Ihr Publikum zu inspirieren und es auf dem Weg zu persönlichem Wachstum und Erfolg zu begleiten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit AI?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Text in Video zu verwandeln, indem es seine fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie nutzt. Sie können schnell und effizient ansprechende Inhalte erstellen, ideal für verschiedene Videoerstellungsbedürfnisse.

Kann HeyGen ansprechende Coaching-Videos mit AI-Avataren erstellen?

Absolut. HeyGen fungiert als intuitiver Coaching-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, professionelle Coaching-Videos mit lebensechten AI-Avataren und realistischen AI-Voiceovers zu produzieren. Dies hilft, Ihre Lerninhalte zu personalisieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungsvideos?

HeyGen bietet eine umfassende Suite für Schulungsvideos, einschließlich anpassbarer Vorlagen, vielfältiger AI-Avatare und robuster Video-Bearbeitungstools. Diese Funktionen ermöglichen es L&D-Teams, hochwertige Online-Videokurse mit Leichtigkeit zu erstellen.

Wie kann HeyGen mir helfen, meine Inhalte zu skalieren und ein breiteres Publikum zu erreichen?

HeyGen erleichtert die Erweiterung Ihrer Reichweite durch Funktionen wie automatische Sprachübersetzung und anpassbare AI-Voiceovers in verschiedenen Sprachen. Sie können auch spezifische Branding-Kontrollen anwenden, um eine konsistente und professionelle Markenpräsenz weltweit zu gewährleisten.

